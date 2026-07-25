Jake Johnson verrät: Kommt ein "New Girl"-Reboot infrage?

Könnte es eines Tages eine Neuauflage der Kultserie New Girl geben? Jake Johnson (48), der in der Fox-Serie von 2011 bis 2018 den Barkeeper Nick Miller spielte, hat sich jetzt in einem Interview mit Collider genau dazu geäußert. Für den 48-Jährigen steht fest: Die Entscheidung liegt nicht bei ihm, sondern bei Serienschöpferin Liz Meriwether. "Wann immer Liz sagt: 'Das ist, was ich machen möchte' und wir alle dabei wären, würde ich liebend gern [wieder] einsteigen", erklärte er gegenüber dem Portal und ergänzt: "Ich werde diese Show und alle Beteiligten immer lieben."

Im selben Interview sprach Jake auch darüber, was "New Girl" für seine Karriere bedeutet hat. Ohne die Serie wäre vieles, was danach kam, so nicht möglich gewesen. "Die Chemie des Casts in dieser Lebensphase – das war Magie", schwärmte er. Derzeit ist der Schauspieler mit der Sportkomödie "The Dink" beschäftigt, in der er neben Ben Stiller (60) und Mary Steenburgen (73) vor der Kamera steht. Über die Zusammenarbeit mit Ben sagte er: "Ich darf Szenen mit Ben Stiller drehen. Das ist ein Traum." Und auch über seine Kollegin Mary Steenburgen fand er nur lobende Worte: "Ich denke, Mary ist einer der nettesten Menschen in Hollywood, und wenn ich das sage, möchte ich sicherstellen, dass das nicht von ihrem Talent ablenkt – sie ist ein Monster-Talent."

Jake ist bei "The Dink" nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Produzent an dem Projekt beteiligt. Erst vor wenigen Monaten sorgte Jake für Schlagzeilen, als er und Jessica Williams bei Dreharbeiten knutschend gesichtet wurden. "Ich produziere gerne, weil ich nicht in etwas sein möchte, an das ich nicht glaube", erklärte er gegenüber Collider. Das Ziel sei ein Film gewesen, "der sich einfach gut anfühlt – einer, über den man lachen kann und den man sich zweimal anschaut". Für Jake ist "New Girl" nach wie vor die Grundlage seines heutigen Erfolgs. "Ich glaube nicht, dass ich 'The Dink' oder andere Jobs, die ich liebe, ohne 'New Girl' machen könnte – daher ist es nichts als Liebe", betonte er.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jake Johnson bei der Premiere von "The Dink" in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "New Girl"-Cast

Anzeige Anzeige

Jamie McCarthy/GettyImages Jake Johnson, Schauspieler