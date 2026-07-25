Megan Fox kontert Hater und stichelt gegen ihre Ex-Partner

Megan Fox (40) hat auf Instagram für Aufsehen gesorgt – und zwar gleich doppelt. Die Schauspielerin veröffentlichte kürzlich eine Reihe von Fotos, auf denen sie sich in einem Gothic-Lingerie-Outfit präsentiert: ein schwarzes Mesh-Bandeau-Bra, ein passendes Spitzenhöschen und ein schwarzer Mesh-Umhang. Die Bilder versah sie mit der Bildunterschrift: "Männer würden sie glauben lassen, Ungehorsam sei Evas Fehler gewesen, dabei war es ihre größte Tugend." Doch nicht alle Follower zeigten sich begeistert – und Megans Reaktion auf einen Kommentar ließ aufhorchen.

Ein Nutzer schrieb unter den Beitrag: "Das ist so unglaublich peinlich für eine 40-jährige Mutter, so etwas zu posten. 16-jähriger Tumblr-Mist." Megan ließ das nicht einfach stehen und antwortete mit einer trockenen Frage, die direkt auf ihre Vergangenheit anspielte: "Welcher meiner Exen ist das?" Damit schaffte sie es mit einem einzigen Satz, den Angreifer abzuwimmeln und gleichzeitig einen Seitenhieb auf ihre früheren Partner zu landen. Den Screenshot des Kommentars teilte sie ebenfalls auf der Plattform.

Megan ist Mutter von vier Kindern. Ihre drei Söhne Noah, Bodhi und Journey zieht sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Brian Austin Green (53) groß. Die beiden waren rund 15 Jahre zusammen und zehn Jahre lang verheiratet, bevor ihre Scheidung Anfang 2022 offiziell wurde. Mit ihrem Ex-Verlobten Machine Gun Kelly (36), mit dem sie sich Ende 2024 endgültig trennte, teilt sie die gemeinsame Tochter Saga, die im März 2025 zur Welt kam. Laut TMZ hatte Megan die Schwangerschaft als ungeplante, aber "freudige Überraschung" bezeichnet. Beide erziehen ihre Tochter gemeinsam.

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Instagram / meganfox Megan Fox, Schauspielerin

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IMAGO / Anadolu Agency Megan Fox im September 2017

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Getty Images Megan Fox und Brian Austin Green im Oktober 2014 in Berlin

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