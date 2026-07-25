Heimlich: Emma Roberts heiratet Cody wohl dieses Wochenende

Emma Roberts (35) steht ein ganz besonderes Wochenende bevor: Die Schauspielerin will ihrem Verlobten Cody John in Idaho das Jawort geben. Wie das US-Portal TMZ berichtet, sollen sich die beiden am Samstag auf dem Familienanwesen von Cody in Sun Valley trauen lassen. Geplant ist eine intime Zeremonie im kleinen Kreis mit engen Freunden und Familienmitgliedern – fernab vom großen Hollywood-Trubel. Für Emma und den Schauspieler ist die Hochzeit der nächste große Schritt in ihrer stillen, aber beständigen Beziehung, die sie bislang weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten haben.

Das Paar soll seit Sommer 2022 liiert sein, nachdem erstmals Gerüchte über eine mögliche Romanze aufgekommen waren. Seitdem zeigen sich Emma und Cody nur selten gemeinsam bei öffentlichen Auftritten und genießen ihre Beziehung lieber privat. Im Juli 2024 machte die 35-Jährige die Verlobung schließlich offiziell: Auf Instagram teilte sie ein Foto mit Cody und präsentierte dabei ihren funkelnden Diamantring. Der Schnappschuss bestätigte, was viele Fans bereits vermutet hatten – die beiden meinen es ernst. Nun steht mit der Hochzeit in Idaho der nächste Schritt bevor.

In Emmas Liebesleben hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Vor Cody war die Nichte von Julia Roberts (58) unter anderem mit Schauspieler Evan Peters (39) verlobt. Mit ihrem Ex-Partner Garrett Hedlund (41) bekam sie Sohn Rhodes, der heute eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielt. Der Kleine begleitet seine Mutter häufig auf Reisen oder während Drehpausen. Bereits bei der Verkündung ihrer Verlobung wirkte Emma glücklich und angekommen – nun scheint sie mit Cody ein neues Kapitel aufzuschlagen und ihre eigene kleine Patchworkfamilie weiter zu festigen.

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Instagram / emmaroberts Emma Roberts und Cody John

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Instagram / emmaroberts Emma Roberts und ihr Partner Cody John im Juli 2024

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Instagram / emmaroberts Rhode und Emma Roberts, Oktober 2025

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