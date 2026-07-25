Prinz Harry und Meghans Urlaubsfoto sorgt für Spekulationen

Herzogin Meghan (44) hat auf Instagram eine Reihe privater Urlaubsfotos geteilt und damit seltene Einblicke in das Familienleben mit Prinz Harry (41) und den gemeinsamen Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) gewährt. Unter dem Titel "Summer Holiday" zeigen die Bilder ausgelassene Momente am Strand, im Pool, beim Abendessen und sogar im Cockpit eines Flugzeugs. Auf einem Schwarzweißfoto sitzt das Paar lachend beim Abendessen, auf anderen Aufnahmen rennt Harry mit den Kindern den Wellen entgegen oder wirft Lilibet ausgelassen im Pool in die Luft. Die Gesichter der beiden Kinder bleiben dabei wie gewohnt von der Kamera abgewandt. Eines der Fotos sorgt nun in den britischen Medien für besondere Aufmerksamkeit: Es zeigt Harry und Archie mit Blumensträußen in den Händen auf einer von Bäumen gesäumten Allee, während Lilibet hinter den beiden herläuft.

Wo genau die Aufnahmen entstanden sind, schreibt Meghan nicht dazu. Zumindest ein Teil der Bilder stammt jedoch offenbar aus Portugal: Ein Foto zeigt das Fischrestaurant O Melidense in der Region Alentejo. Britischen Medien zufolge soll die Familie dort Urlaub gemacht haben, bevor sie Anfang Juli nach England reiste. Dort trafen Harry und Meghan König Charles (77) und Königin Camilla (79) auf deren Landsitz Highgrove in Gloucestershire – ein Wiedersehen, das der Buckingham-Palast offiziell bestätigte. Für Charles war es das erste Treffen mit seinen Enkeln seit 2022. Das rätselhafte Allee-Bild mit den Blumensträußen entstand dabei dem Vernehmen nach nicht in Portugal: Die Daily Mail vermutet, dass die Aufnahme auf dem Anwesen Althorp gemacht wurde – dem Familiensitz der Spencers und ehemaligen Zuhause von Prinzessin Diana (†36).

Das portugiesische Anwesen der Sussexes befindet sich in Melides, südlich von Lissabon – einer Gegend, die häufig mit den US-amerikanischen Hamptons verglichen wird. Harry und Meghan sollen das Domizil dort 2023 erworben haben. Auch Prinzessin Eugenie (36) und ihr Ehemann Jack Brooksbank (40) haben in der Nähe ein Haus. Althorp, wo das geheimnisvolle Allee-Foto entstanden sein könnte, ist der Stammsitz der Familie Spencer in Northamptonshire. Prinzessin Diana, die 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam, wurde auf dem Anwesen beigesetzt.

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen das Royal Children’s Hospital in Melbourne

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Instagram / meghan Prinzessin Lilibet, Prinz Archie und Prinz Harry laufen

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihren Kindern Archie und Lilibet