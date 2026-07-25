Bald zweifache Mama: Anna Adamyan teilt Babybauch-Fotos

Kurz vor dem großen Moment zeigt sich Anna Adamyan (30) von ihrer strahlendsten Seite: Die Influencerin und Ex-GNTM-Teilnehmerin hat auf Instagram neue Babybauchfotos geteilt, auf denen sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Sargis Adamyan (33) in der Natur posiert. Das Paar erwartet bald seinen zweiten Sohn – und die Bilder lassen die Vorfreude der beiden deutlich spüren. Zu den romantischen Aufnahmen schreibt Anna: "Ich nenne diese Bilderreihe: Den Liebesbeweis." Sie schwärmt: "Das sind, glaube ich, die schönsten Bilder, neben unseren Hochzeitsbildern, die wir haben."

Die werdende zweifache Mutter blickt mit viel Emotion auf die bevorstehende Geburt. Über den nahenden Familienzuwachs schreibt sie rührend: "Bald sind wir einfach Eltern von zwei Wundern." Bereits im März hatte das Paar öffentlich gemacht, dass sie erneut einen Jungen erwarten. Dass Anna nun so entspannt und glücklich posieren kann, ist keine Selbstverständlichkeit: Noch vor wenigen Wochen musste sie wegen Blutungen in die Klinik. Danach konnte sie jedoch Entwarnung geben und bestätigte, dass es ihr und ihrem ungeborenen Sohn gut gehe.

Für Anna ist der Weg zum Familienglück alles andere als leicht gewesen. Die 30-Jährige leidet an Endometriose und Adenomyose und hat in der Vergangenheit Fehlgeburten sowie nicht geglückte Embryotransfers durchlebt – dazu kam eine traumatische erste Geburt. Gegenüber dem Magazin Gala sprach sie offen über ihre Ängste: "Ich habe oft Angst, etwas falsch zu machen und dadurch mein Kind zu verlieren." Ihr erster Sohn Levi kam im August 2023 zur Welt. Mit Sargis, der als Fußballprofi aktiv ist, ist Anna seit August 2021 verheiratet.

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Instagram / annaadamyan Anna Adamyan und ihr Mann Sargis, Juni 2026

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Instagram / annaadamyan Anna und Sargis Adamyan mit ihrem Sohn Levi im September 2025

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Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Mai 2026