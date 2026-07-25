Foto mit Baby: Andrej Mangold & Annika sind Eltern geworden

Andrej Mangold (39) und seine Ehefrau Annika (36) sind frischgebackene Eltern! Der ehemalige Bachelor und die Influencerin haben ihren ersten gemeinsamen Sohn auf der Welt begrüßt. Die freudige Nachricht haben sie vor wenigen Minuten mit einem niedlichen Post auf Instagram bekanntgegeben. Sie teilten zwei Schnappschüsse, auf denen die Hälfte ihres kleinen Schatzes zu sehen ist – das Gesicht bleibt unkenntlich. "Plötzlich ergibt alles Sinn. Jeder Weg. Jeder Umweg. Jeder Moment. Denn am Ende hat alles zu dir geführt", kommentieren sie die Ankunft ihres Neugeborenen überglücklich.

Mehr als 24 Stunden verbrachte das Paar im Kreißsaal des Klinikums Dritter Orden in München, bevor der kleine Kämpfer endlich das Licht der Welt erblickte, verriet Andrej jüngst gegenüber Bild. Er schwärmt voller Stolz: "Mama und unser kleiner Sohn haben alles ganz toll gemeistert, und beiden geht es sehr gut. Ich bin unglaublich stolz auf meine Frau und auf unseren kleinen Kämpfer." Auch für den 39-Jährigen war die Geburt ein überwältigender Moment – und ein schlafloser Marathon. "Seit wir in die Klinik gekommen sind, war ich fast 48 Stunden wach, weil ich wollte, dass Anni jede freie Minute nutzt, um sich zu erholen. Ich wollte einfach auf die beiden aufpassen", erklärte er dem Blatt.

Als er seinen Sohn zum ersten Mal in den Armen hielt, liefen die Tränen: "Das war der emotionalste Moment meines Lebens. Ich musste sofort weinen, weil in diesem Augenblick ein riesiger Traum für mich wahr geworden ist." Jetzt genießen die drei ihre erste gemeinsame Zeit – mit Kuscheln, Kennenlernen und dringend nötigem Schlafnachholen. Und schon jetzt soll der Kleine ganz dem Papa ähneln: "Anni ist überzeugt, dass er meine Ohren und Lippen hat", gibt Andrej zu verstehen.

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, März 2026

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jungs Baby, Juli 2026

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Getty Images Andrej Mangold und Annika Jung, Juli 2025

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