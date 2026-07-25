Zoff mit Tom Kaulitz: Leroy holt gegen Jannik Kontalis aus

Rund um Jannik Kontalis (29) und sein Verhältnis zu Bill Kaulitz (36) ist ein handfester Streit entbrannt. In der neuen Staffel der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" äußerte sich Tom Kaulitz (36) in Einzelinterviews wenig schmeichelhaft über Jannik – und der Realitystar schlug im Netz zurück. Nun mischt sich auch Schauspieler Leroy Leone (37) in den Konflikt ein und stellt sich dabei klar auf Toms Seite. Zu einem Ausschnitt der Serie, in dem Tom über Jannik spricht, schreibt Leroy auf Instagram: "Ich hätte gerne einen Tom damals gehabt, der mich gewarnt hätte... Eines muss man Tom lassen: Er hat eine sehr gute Menschenkenntnis."

Damit nicht genug: Leroy erhebt weitere schwere Vorwürfe gegen Jannik. So behauptet er, dieser wisse "am besten, wie man jemanden manipuliert und um den Finger wickelt". Außerdem bezeichnet er ihn als "Assi aus Deutschland" und legt nach: "Jemand, der Leute um den Finger wickelt, vera*scht, manipuliert und benutzt, ist ein Assi. Er ist asozial. Jetzt bekommt er Gegenwind und sein Profil ist auf privat. Er verarscht einfach die Menschen und denkt nicht darüber nach, was er verursacht." Wenige Stunden später veröffentlichte Leroy zudem die Nachricht eines Followers, der ihm vorwarf, Jannik geoutet zu haben. Diesen Vorwurf wies er entschieden zurück: "Hätte ich gewollt, hätte ich es vor Jahren machen können. Ich war kurz davor, Gerda anzuschreien. Hab ich es? Nein! Habe ich es Yeliz erzählt? Nein! Obwohl ich einen Grund gehabt hätte!"

Leroy hatte bereits in der Vergangenheit angedeutet, Jannik näher gekannt zu haben. Jannik selbst reagierte auf Instagram auf Toms Aussagen und zeigte sich enttäuscht. Er betonte, er sei "immer ehrlich" gewesen und habe sich von Tom hintergangen gefühlt: "Mir immer ins Gesicht gegrinst... aber hintenrum dann so was sagen." Zudem richtete er deutliche Worte an den Musiker: "Nimm mich zur Seite und sag's mir ins Gesicht." Abschließend wurde Jannik noch einmal deutlich: "Nimm den Stock aus dem A*sch und werd erwachsen." Auch das Argument, Tom habe Bill lediglich schützen wollen, ließ er nicht gelten. Seiner Darstellung zufolge sei Bill an seiner Seite "immer glücklich" und gemeinsam würden sie "alles um uns herum" vergessen.

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Leroy Leone Leroy Leone, Schauspieler

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Instagram / jannikkontalis Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, April 2026

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Imago Tom Kaulitz, Juni 2025

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