Lamborghini von Francesca Morgese mit Farbe beschmiert

Für Francesca Morgese begann ein ganz normaler Tag mit einem bösen Schock: Der blaue Lamborghini der Schweizer Influencerin und Realitystar wurde mit schwarzer Farbe beschmiert. Auf den Schaden aufmerksam gemacht wurde sie nicht etwa selbst, sondern durch einen Nachbarn, der bei ihr klingelte. Gegenüber 20 Minuten berichtete die 28-Jährige: "Erfahren habe ich von der Sache durch einen Nachbarn, der bei mir geklingelt hat." Noch am selben Tag kontaktierte Francesca die Polizei und erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Die Ermittlungen laufen bereits auf Hochtouren. Der Sportwagen ist mit einer 360-Grad-Kamera ausgestattet, was Francesca mit einer klaren Botschaft an den Täter quittiert: "Die Person war ziemlich dumm, denn wer denkt, dass ein solches Auto nicht videoüberwacht wird?" Die Polizei hat zudem Fingerabdrücke vom Fahrzeug gesichert. Die schwarze Farbe konnte in der Reinigung zwar entfernt werden, die genaue Schadenshöhe ist jedoch noch unklar. Hinzu kommt: Der Lamborghini gehört gar nicht Francesca selbst, sondern wird ihr von der Dating- und Content-Plattform Date-Fans zur Verfügung gestellt, auf der sie aktiv ist.

Einen konkreten Verdacht hat die Influencerin bereits: "Meiner Meinung nach war das ein Leser vom Blick-Artikel vor ein paar Tagen", erklärte sie gegenüber 20 Minuten. In dem betreffenden Beitrag war über eine Autofahrt der Schweizerin in ihrem Sportwagen berichtet worden. Francesca ist auf Instagram mit rund 181.000 Followern präsent. Einem noch größeren Publikum dürfte sie bald bekannt sein: Ab August ist sie in der Realityshow "Are You the One? Realitystars in Love" zu sehen.

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Instagram / francibrinley Francesca Morgese in ihrem Lamborghini

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Instagram / francibrinley Francesca Morgese, Reality-Star

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Instagram / francibrinley Francesca Morgese, Influencerin