Endgültig? Bryan Adams rechnet mit der Ehe gnadenlos ab

Rockstar Bryan Adams (66) hat sich jetzt in einem Radio-Interview überraschend offen zu seinem Privatleben geäußert – und dabei klare Worte zur Ehe gefunden. Im Gespräch mit Moderatorin Claudia Stöckl für die Sendung "Frühstück bei mir" auf Hitradio Ö3 erklärte der kanadische Sänger, warum er trotz seiner langjährigen Partnerin Alicia Grimaldi nicht heiraten möchte: "Weil ich nicht an die Kirche glaube. Deshalb glaube ich auch nicht an dieses Sakrament." Das Gespräch fand im Hotel Sacher in Salzburg statt und begann gleich mit einem Schmunzeln, als Adams den Sendungstitel kurzerhand in "Brunch mit Bryan" umtaufte und seinen eigenen Kaffee hervorholte. Schließlich hat er stets Kaffeepulver dabei – "vor allem auf Flughäfen, wo der Kaffee grauenhaft ist", erklärte er lachend.

Im Interview sprach Bryan außerdem über seine zwei Töchter im Alter von 13 und 15 Jahren, die mitten in der Pubertät stecken. "Alles, was ich mache, ist peinlich", lachte er, "aber jeder mit Teenagern zu Hause weiß genau, was gerade los ist." Beide Mädchen sind große Taylor-Swift-Fans – und durften ihren Vater sogar dabei beobachten, als er im vergangenen Herbst gemeinsam mit Taylor (36) auf der Bühne stand. Vater wurde der Musiker übrigens erst mit 51 Jahren. Neben der Familie war auch Politik ein Thema: Am kanadischen Nationalfeiertag am 1. Juli 2026 veröffentlichte er den Song "51st State" – eine direkte Reaktion auf Donald Trumps (80) Idee, Kanada zum 51. US-Bundesstaat zu machen. Ein persönliches Gespräch mit Trump sucht Bryan jedoch nicht: "Ich glaube nicht, dass er zuhören würde."

Aktuell ist Bryan mit seiner "Roll with the Punches"-Tour unterwegs, bei der er 82 Konzerte in 28 Ländern spielt. Im Dezember tritt er in der Stadthalle in Graz auf. Zwischen den Tourterminen fliegt er regelmäßig nach Vancouver, um sich um seine 98-jährige Mutter zu kümmern. Fit hält sich der Sänger durch Morgen-Yoga, Krafttraining, vegane Ernährung und den Verzicht auf Alkohol. Sein persönliches Lebensmotto bringt er dabei simpel auf den Punkt: "Sich vorwärts bewegen, das ist mein Motto. Nicht stehenbleiben!"

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Getty Images Bryan Adams beim Concert For Killing Cancer

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Harry How/Getty Images Bryan Adams, Sänger und Grammy-Awards-Gewinner

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Getty Images Bryan Adams, 2025