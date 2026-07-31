Jennifer Love Hewitt kehrt zu ihrer Kultrolle zurück

Jennifer Love Hewitt (47) ist zurück in ihrem wohl legendärsten Part: Die Schauspielerin schlüpft im neuen "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"-Film wieder in die Rolle der Julie James, mit der sie in den 90ern weltberühmt wurde. Nach einer längeren Pause von der großen Horror-Leinwand steht sie damit wieder im Fokus der Fans des kultigen Slashers. Wie aus der Originalreihe bekannt ist, dreht sich die Geschichte um eine Clique junger Menschen, die nach einem vertuschten Unfall von einem Täter verfolgt wird. Für viele Zuschauer ist der Kult-Horrorfilm ein Wiedersehen mit einer Figur, die ihre Jugend geprägt hat und Jennifer selbst endgültig zum Star machte.

Dabei steht die Schauspielerin bereits seit ihrer Kindheit vor der Kamera und blickt auf eine beeindruckende Filmografie zurück: In der musikalischen Kinderserie "Kids Incorporated", in der sie von 1989 bis 1991 zu sehen war, spielte sie die Rolle der Robin und bewies dabei sowohl Schauspiel- als auch Gesangstalent. 1993 folgte die Action-Komödie "Kleine Millionärin in Not", in der sie an der Seite von Howard Hesseman zu sehen war, bevor sie 1994 in der Dramaserie "McKenna" fünf Folgen lang die Figur der Cassidy McKenna verkörperte. Auch nach dem Horror-Erfolg blieb Jennifer ein gefragtes TV-Gesicht. Im Jahr 2000 übernahm sie in "The Audrey Hepburn Story" die Rolle der erwachsenen Audrey Hepburn und überraschte dabei mit einem deutlich veränderten Look. Besonders vielen Zuschauern blieb sie später als Melinda Gordon aus "Ghost Whisperer" in Erinnerung.

Nach einem späteren Abstecher zu "Criminal Minds" legte Jennifer eine Pause ein, um sich ihrer Familie zu widmen. Seit 2018 steht die dreifache Mutter als Maddie Buckley für "9-1-1: Notruf L.A." vor der Kamera. Dort spielt Jennifer eine Notruftelefonistin und ist bis heute fester Teil der Serie. Gleichzeitig ist sie die Erzählerin und Produzentin der True-Crime-Dokuserie "A Killer Among Friends". Zwischen ihren Rollen als Teen-Scream-Queen, eleganter Hollywood-Legende und einfühlsamer Helferin am Telefon zeigt sich vor allem eines: Jennifer sucht immer wieder Figuren, in denen starke Gefühle und enge Beziehungen im Mittelpunkt stehen – auf der Leinwand genauso wie in ihrem Familienalltag.

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Getty Images Jennifer Love Hewitt bei der "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"-Premiere

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Imago Stacy Ferguson und Jennifer Love Hewitt am Set von "Kids Incorporated"

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Visual/ActionPress Jennifer Love Hewitt, Jamie Kennedy, Camryn Manheim und David Conrad