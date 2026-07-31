Jordan Stephens bricht sein Schweigen über Jade-Trennung

Seit Anfang des Monats ist es offiziell: Jordan Stephens (34) und Jade Thirlwall (33) haben sich nach sechs gemeinsamen Jahren getrennt. Jetzt hat der Musiker zum ersten Mal öffentlich über das Ende der Beziehung gesprochen – und zwar im Podcast Miss Me? mit Miquita Oliver (42). Darin gab der Rizzle-Kicks-Sänger zu, sich mit der Situation noch nicht vollständig abgefunden zu haben, und erklärte, warum er sich mit weiteren Details noch zurückhalten möchte: "Ich werde auf jeden Fall reden und schreiben, wenn sich die Dinge ein wenig beruhigt haben", so Jordan gegenüber den Podcast-Hörern.

Im Podcast betonte der Musiker, wie ungewohnt es für ihn sei, eine Beziehung im Rampenlicht zu führen. "Ich war noch nie wirklich in einer hochkarätigen Beziehung", erklärte er und schilderte, wie zerrissen er sich dabei fühle. Einerseits schätze er Offenheit und Transparenz, andererseits könne jedes Wort schnell falsch verstanden werden. "Ich bin immer nur ein paar Wörter oder Sätze davon entfernt, etwas schlimmer zu machen", sagte er. Trotzdem machte Jordan klar, dass er die Trennung nicht einfach übergehen wolle – und deutete an, dass noch mehr von ihm zu hören sein werde: "Dinge werden herauskommen, wenn es notwendig ist." Gegenüber seinen Fans, die ihn mit netten Worten unterstützt hatten, zeigte sich der 34-Jährige dankbar. "Ich habe ehrlich gesagt noch nicht verarbeitet, was passiert ist", gab er zu.

Seit Bekanntwerden der Trennung reist Jordan offenbar alleine und teilt Eindrücke seiner Soloreise auf Instagram. Jade hingegen konzentriert sich auf ihre Musik: Die Sängerin hatte bereits zuvor angedeutet, gerade etwas Privates zu durchleben – und das in Songtexte zu kanalisieren. "Was auch immer ich gerade privat durchmache, ich schreibe es irgendwie auf", sagte sie gegenüber The Fader. Das Ex-Paar, das zuletzt zwischen London und Margate gelebt hatte, folgt sich auf Instagram noch immer gegenseitig. Laut The Sun sollen beide noch in engem Kontakt stehen, und Freunde sollen auf eine Versöhnung hoffen.

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Getty Images Jordan Stephens bei den National Television Awards, 2020

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IMAGO / Capital Pictures Jade Thirlwall , 2025

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Getty Images Jordan Stephens und Jade Thirwall im Februar 2023