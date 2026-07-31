Nach acht Jahren Ehe: Brittney Griner reicht Scheidung ein

Basketballstar Brittney Griner (35) zieht einen Schlussstrich: Die WNBA-Spielerin hat nun nach acht Jahren Ehe die Scheidung von ihrer Frau Cherelle Griner eingereicht. Das geht jetzt aus Gerichtsdokumenten hervor, die dem US-Portal TMZ vorliegen. Als offizielles Trennungsdatum gab Brittney den 24. Juli an. In den Unterlagen heißt es außerdem, die Ehe sei "unheilbar zerrüttet". Zu den Hintergründen der Trennung äußerte sich die Sportlerin bislang nicht.

Erst 2018 hatten sich Brittney und Cherelle das Jawort gegeben, 2024 folgte schließlich die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes. Laut TMZ beantragt Brittney nun das gemeinsame Sorgerecht. Über einen möglichen Kindesunterhalt soll jedoch das Gericht entscheiden. Dass ihre Ehe nun endet, dürfte viele überraschen, schließlich galt das Paar über Jahre hinweg als eingeschworenes Team, das selbst außergewöhnliche Krisen gemeinsam meisterte.

Besonders während Brittneys Inhaftierung in Russland im Jahr 2022 wurde ihre Beziehung auf eine harte Probe gestellt. Nachdem die Basketballerin wegen Cannabisöl-Kartuschen am Moskauer Flughafen festgenommen worden war, kämpfte Cherelle monatelang öffentlich und unermüdlich für ihre Freilassung. Nach rund zehn Monaten kehrte Brittney dann im Rahmen eines Gefangenenaustauschs in die USA zurück. Die beiden betonten anschließend immer wieder, wie sehr sie diese schwere Zeit zusammengeschweißt habe. Umso unerwarteter kommt nun die Nachricht, dass ihre gemeinsame Geschichte offenbar doch zu Ende geht.

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Dimitrios Kambouris, Getty Images North America Brittney Griner und Cherelle beim Met Gala "Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty", Mai 2023, New York

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Getty Images Brittney Griner beim Basketballspiel im Mai 2023

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Getty Images Brittney Griner im Gericht