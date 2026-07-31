Andre Agassi teilt rührende Fotos mit seiner Tochter Jaz

Tennislegende Andre Agassi (56) hat auf Instagram eine herzerwärmende Bilderstrecke mit seiner Tochter Jaz Elle Agassi (22) geteilt – und das Netz ist begeistert. Der frühere Weltranglistenerste postete eine Bildercollage, die zwei Fotos aus ganz unterschiedlichen Lebensphasen gegenüberstellt. Das erste zeigt die beiden bei einem gemeinsamen Frühstück, wo die kleine Jaz frech die Zunge herausstreckt, während Andre sie liebevoll anlächelt. Das zweite, neuere Foto präsentiert Vater und Tochter schick gekleidet in aufeinander abgestimmten marineblauen Outfits – aufgenommen auf dem Rücksitz eines Autos auf dem Weg zu einem Event. Dazu schrieb Andre: "Nenn einfach meinen Namen... ich bin da", ergänzt von einem Herzchen.

Besonders süß: Auch Jaz ließ die Liebeserklärung ihres Vaters nicht unbeantwortet. Unter dem Beitrag, den Andre mit den Worten "Ich liebe dich, Jazzy" beschriftete, kommentierte die 22-Jährige schlicht: "Awwww, ich liebe dich auch" – natürlich mit einem Herz-Emoji. Auch die Fans des Tennisstars reagierten gerührt. "Er hat deine Augen", schrieb ein Nutzer, ein anderer kommentierte: "Zwei Erbsen in einer Schote." Und ein weiterer Follower schwärmte: "Das rührt mich jedes Mal."

Andre ist nicht nur Vater von Jaz, sondern auch von Sohn Jaden Gil Agassi (24), den er gemeinsam mit seiner Frau Steffi Graf (57) großgezogen hat. Mittlerweile sind beide Kinder erwachsen und aus dem Haus – Jaz hat ihren Abschluss an der University of Nevada in Mode und Business gemacht, Jaden studierte an der University of Southern California, wo er auch Baseball spielte. Die neue Lebensphase als Empty-Nester füllen Andre und Steffi unter anderem mit Pickleball. Gegenüber Us Weekly verriet Andre, dass das gemeinsame Spiel "eine riesige Lücke in unser beider Leben gefüllt" habe und ihnen außerdem ein verbindendes Erlebnis schenke. Dazu unternehmen die beiden inzwischen sogar Dreifachdates gemeinsam mit ihren Kindern und deren Partnern.

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Imago Andre Agassi und seine Tochter Jaz Elle Agassi im August 2025

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Instagram / agassi Andre Agassi mit Tochter Jaz Elle Agassi als Kleinkind

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Instagram / agassi Andre Agassi und Tochter Jaz Elle