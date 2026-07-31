Emily Ratajkowski zeigt im sexy Stringbikini fast alles

Emily Ratajkowski (35) gönnt sich derzeit einen echten Luxus-Sommertrip – und der könnte heißer kaum sein. Die Modelschönheit teilt auf Instagram ein freizügiges Spiegelselfie, auf dem sie in einem winzigen Stringbikini fast alles zeigt. In ihrer Story posiert Emily vor einer Glasfront, im Hintergrund schimmern ein edler Pool und eine stylische Cabana, die den Traumurlaub perfekt machen. An ihrer Seite ist auf den Schnappschüssen zwar niemand zu sehen, doch die Kulisse mit türkisfarbenem Wasser und sonnenbeschienenen Felsen verrät: Die Influencerin genießt ihre kleine Auszeit offenbar an einem paradiesischen Fleckchen Erde – und lässt ihre Follower mit den heißen Pics hautnah daran teilhaben, wie das Portal "OK!" berichtet.

Für ihren aktuellen Bikini-Look setzt Emily auf Muster-Mix: Oben trägt sie ein knappes, gestreiftes Triangel-Top, unten kombiniert sie dazu ein Stringhöschen im Leopardenprint – die Kamera hat dabei freie Sicht auf ihre durchtrainierte Figur. Auf einem weiteren Foto sitzt die Unternehmerin auf einem Boot, trägt eine Schnorchelmaske und wirft der Linse einen verführerischen Kussmund zu. Hinter ihr: glasklares, türkisfarbenes Meer und ein dramatischer Felsabhang, der die Szene wie eine Postkartenkulisse wirken lässt. Dass Emily ihr Image so selbstbewusst und sinnlich inszeniert, hat auch mit einem persönlichen Wandel zu tun. In einem Essay für "The Cut" sprach die Autorin von "My Body" offen darüber, wie sehr sie früher versucht habe, das "brave Mädchen" zu sein. Sie habe One-Night-Stands gemieden und geglaubt, ein niedriger "Body Count" schütze sie vor Liebeskummer: "Ich dachte, das bedeutet, dass mich niemand je betrügen wird, dass ich immer geliebt, glücklich und sicher sein werde", schrieb sie.

Nach der Trennung von Sebastian Bear-McClard (39), mit dem sie vier Jahre zusammen war, habe sich ihr Blick auf Beziehungen und auf sich selbst verändert. "Ich wurde nicht verlassen; ich bin gegangen", schrieb sie und erklärte außerdem: "Ich wusste damals, dass die Fähigkeit zu gehen, 'nein' zu sagen, die einzige echte Superkraft war, die ich durch die Scheidung gewonnen hatte." Gerüchten zufolge soll Sebastian sie betrogen haben, was die Ex-Partner jedoch nicht kommentierten. Heute beschreibt Emily ihr Leben als alleinerziehende Mutter als wichtigen Wendepunkt, durch den sie sich stärker über sich selbst definiert. Mittlerweile hat sie auch eine neue Liebe gefunden: Im Februar dieses Jahres machte sie ihre Beziehung mit Romain Gavras (45) öffentlich.

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Instagram / emrata Emily Ratajkowski zeigt ihre Bikinifigur

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Instagram / emrata Emily Ratajkowski im Urlaub

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Instagram / emrata Emily Ratajkowski postet Bilder mit Romain Gavras im Februar 2026