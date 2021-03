Francesca Morgese lässt nun keinen Spielraum mehr für Fantasien! Die süße Blondine ergatterte im vergangenen Jahr die letzte Rose des Schweizer Bachelors Alan Wey. Doch das Liebesglück hielt nicht lange an: Schon nach nur zwei Monaten Beziehung trennten sich die Turteltauben wieder. Seitdem ist Franci als Influencerin aktiv und will sich nun ein zweites Standbein aufbauen – mit heißen Fotos und Videos auf OnlyFans!

Diesen Schritt kündigte die 22-Jährige ihren Fans nun in ihrer Instagram-Story an: "Ich habe endlich einen OnlyFans-Account gemacht. Ich werde da alles posten, was ich hier nicht poste", deutete Francesca schon ziemlich heißen Content an. Für 12,90 Dollar im Monat, umgerechnet knapp 10,80 Euro, können ihre Follower sich jetzt auf erotische Aufnahmen der Schweizerin freuen.

Francesca ist längst nicht die erste ehemalige Bachelor-Lady, die auf der Bezahl-Plattform unterwegs ist: Auch Janina Celine Jahn (26), die 2018 in der Datingshow zu sehen war, präsentiert dort seit Sommer 2020 sexy Schnappschüsse. Weitere deutsche Promis auf OnlyFans sind Melody Haase (27), Katja Krasavice (24) und Bastian Yotta (44).

Instagram / alan.wey1 Alan Wey und Francesca Morgese im Dezember 2020

Instagram / francibrinley Francesca Morgese, Bachelor-Siegerin aus der Schweiz

Instagram / francibrinley Francesca Morgese, Infleuncerin

