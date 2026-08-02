Details: So kam es zum tödlichen Unfall von Mano Machinek

Kurz nach 11 Uhr an einem Donnerstagvormittag endete ein Werbedreh in den Bergen über dem Lago Maggiore in einer Tragödie: Realitystar Mano Machinek verlor auf einer kurvenreichen Bergstraße am Mottarone bei Gignese in Italien die Kontrolle über seinen Wagen, einen alten blauen Porsche 993 RS. Das Fahrzeug brach aus, überschlug sich und stürzte den steilen Hang hinunter, bevor es gegen einen Baum prallte. Mano wurde dabei im Wrack eingeklemmt. Rettungskräfte – darunter ein Notarzt, ein Krankenwagen, die Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber aus Como – kämpften um sein Leben. Sie mussten ihn laut Bild zunächst aus dem zerstörten Fahrzeug schneiden, bevor sie Wiederbelebungsversuche starteten. Doch diese blieben ohne Erfolg: Der 37-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Für die Dreharbeiten war die Bergstraße vom Gipfel hinunter eigens gesperrt worden. Der Porsche gehörte Mano nicht – er war für den Werbedreh von einer Mailänder Produktionsfirma gemietet worden. Laut dem italienischen Autoportal HDmotori soll es sich bei dem Projekt um einen Werbefilm für Porsche gehandelt haben. Am späten Nachmittag des gleichen Tages waren weitere Aufnahmen unten am Ufer des Sees geplant – dazu kam es nie. Warum er die Kontrolle über den Oldtimer verlor, ist bislang ungeklärt. Trotz mehrerer Kameras entlang der Strecke soll der Unfall auf keinem Video zu sehen sein. Die Carabinieri haben die Unfallstelle vermessen, Leichnam und Wrack wurden von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Mano war nicht nur als Teilnehmer der Sendung Forsthaus Rampensau bekannt. Er arbeitete als Ingenieur und Model und lebte zuletzt im Schweizer Kanton St. Gallen. Seine Leidenschaft für schnelle Sportwagen und den Motorsport zeigte er regelmäßig auf Social Media. Dass genau diese Leidenschaft zu seinem Tod führte, macht den Verlust für seine Partnerin Maria Maksimovic besonders schmerzhaft. Der österreichische Sender ATV richtete auf Instagram seinen Abschied an ihn und sprach Maria dabei direkt sein Beileid aus: "Wir trauern um Mano, der bei einem Autounfall ums Leben kam. Unser aufrichtiges Beileid den Hinterbliebenen. Maria, wir wünschen dir ganz viel Kraft und sind in Gedanken bei dir."

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Instagram / mano_machinek Mano Machinek, Realitystar

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Instagram / mano_machinek Mano Machinek, April 2026

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Instagram / maria.maksimovic Mano Machinek und Maria Maksimovic