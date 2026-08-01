"Forsthaus Rampensau"-Star stirbt bei schwerem Autounfall

Erschütternde Neuigkeiten aus dem Reality-TV: Mano Machinek, der durch seine Teilnahme an der österreichischen Realityshow Forsthaus Rampensau bekannt wurde, ist tot. Der Realitystar kam bei einem schweren Autounfall in der Nähe von Gignese in Italien ums Leben. Der österreichische Sender ATV bestätigte die traurige Nachricht auf Instagram: "Wir trauern um Mano, der bei einem Autounfall ums Leben kam. Unser aufrichtiges Beileid den Hinterbliebenen. Maria, wir wünschen dir ganz viel Kraft und sind in Gedanken bei dir."

Auch Maria Maksimovic, die Partnerin des Verstorbenen, meldete sich über den gemeinsamen Instagram-Account öffentlich zu Wort und bestätigte den Tod von Mano in einem emotionalen Statement. "Mein geliebter Mano ist bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen – während er etwas tat, das er mehr liebte als fast alles andere auf dieser Welt: Auto zu fahren", schrieb sie. Medienberichten zufolge saß er zum Unfallzeitpunkt am Steuer eines Porsche. Wie es zu dem tragischen Unglück genau kam, ist bislang noch unklar.

Mano war nicht nur als Realitystar bekannt, sondern arbeitete auch als Ingenieur und Model. Seine große Leidenschaft galt schnellen Sportwagen und dem Motorsport – eine Begeisterung, die er auch öffentlich auf seinem Instagram-Account zeigte. Maria würdigte diese Leidenschaft in ihrem Abschiedsstatement mit bewegenden Worten: "Es bricht mir das Herz, dass genau das, was er so sehr liebte, zu dem Moment wurde, in dem ich Abschied von ihm nehmen musste." Gemeinsam hatten Mano und Maria 2022 an der ersten Staffel von "Forsthaus Rampensau" teilgenommen.

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Instagram / mano_machinek Mano Machinek, Februar 2026

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Instagram / mano_machinek Mano Machinek, Oktober 2025

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Instagram / mano_machinek Mano Machinek, April 2026