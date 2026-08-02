West-End-Aus; Ariana Grande überrascht mit Rückzugsplänen

Ariana Grande (33) zieht überraschend die Reißleine: Die Sängerin steigt aus ihrer geplanten West-End-Rolle in London aus und will sich nach Abschluss ihrer aktuellen Eternal Sunshine-Tour komplett aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Wie das Magazin People berichtet, sollte Ariana eigentlich gemeinsam mit ihrem Wicked-Kollegen Jonathan Bailey (38) in dem Bühnenstück "Sunday in The Park with George" auf der Theaterbühne stehen. Doch ihre Sprecherin macht nun klar, dass dieser Auftritt nach dem großen Tourfinale am 1. September in London nicht mehr stattfinden wird – stattdessen plant der Popstar eine längere Auszeit von Jobs, Interviews und roten Teppichen.

In einem Statement gegenüber People erklärt die Sprecherin: "Ariana freut sich darauf, die Tour gesund und glücklich auf einem Höhepunkt zu beenden und sich dann eine wohlverdiente Pause von öffentlich sichtbarer Arbeit und Auftritten zu nehmen, die zu endloser, anhaltender Beobachtung geführt haben." Vor allem ihr Aussehen steht seit Monaten im Fokus, verstärkt durch das blutige Musikvideo zu ihrem aktuellen Song "Petal". In dem Clip spielt Ariana die Figur Pepper, eine Nachwuchsschauspielerin, die bei Castings immer wieder abgelehnt und von mächtigen Studiobossen als "unvermarktbar" und "unattraktiv" beschimpft wird – bis die Figur mit einer Kettensäge brutal Rache nimmt. Während viele Fans die gesellschaftskritische Botschaft loben, konzentrieren sich online zahlreiche Kommentare ausschließlich auf Arianas Körper.

Die Künstlerin, die eigentlich mit ihrem neuen Album durchstarten wollte, hat mehrfach betont, dass sie sich gesund fühlt. Trotzdem wird in den sozialen Netzwerken jede neue Aufnahme von ihr seziert. Unter Clips aus dem "Petal"-Video schreiben User Sätze wie "Ich bin so darüber hinweg, dass wir das normalisieren und so tun, als wäre das okay" oder "Bitte iss etwas, deine Knochen stehen förmlich raus", andere ziehen sogar Vergleiche zu Sängerin Karen Carpenter, die an den Folgen einer Magersucht verstarb. Auf der Gegenseite melden sich aber auch Unterstützer zu Wort, die Body-Kommentare entschieden zurückweisen: "Wenn euch wirklich etwas an ihr liegt, würdet ihr nicht öffentlich über ihren Körper reden", hält ein Fan auf X dagegen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande im Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Jonathan Bailey, Ariana Grande, Sydney, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / arianagrande Ariana Grande im Mai 2026