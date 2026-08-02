Mano Machineks Partnerin meldet sich mit bewegenden Worten

Reality-TV-Trauer um Mano Machinek: Nur wenige Tage nach seinem tödlichen Autounfall in Italien meldet sich seine Partnerin Maria Maksimovic auf Instagram erneut bei ihren Fans. Die 32-Jährige richtet sich in mehreren Storys direkt an ihre Community und bedankt sich unter Tränen für die enorme Anteilnahme. Sie zeigt dort zahlreiche Nachrichten und Fotos, die Follower, Freunde und frühere Wegbegleiter von Mano mit ihr teilen. Maria erklärt, dass sie die Beiträge nicht nur aus Dankbarkeit teilt, sondern weil sie für sie eine persönliche Bedeutung haben.

In ihren neuesten Zeilen macht die Reality-Bekanntheit deutlich, wie sehr sie die Welle der Unterstützung berührt. "Ich reposte eure Sachen, damit ich eure Erinnerungen an Mano auch bei mir habe", schreibt Maria in ihrer Story. In weiteren Einblendungen zeigt sie alte Clips und Schnappschüsse von Mano, oft mit seinem typischen breiten Lächeln. "Es tut mir unglaublich gut, eure Liebe zu ihm zu spüren, weil ich nichts mehr geliebt habe, als wenn ihm andere Liebe geschenkt haben", erklärt sie weiter. Dabei verrät Maria, dass ihr Partner "sehr liebesbedürftig" gewesen sei. Zum Schluss lässt sie vor allem die Bilder sprechen und kommentiert ein Foto nur mit den Worten: "Dein immer lächelndes Gesicht wird für immer in Erinnerung bleiben." Parallel dazu hatte der österreichische Sender ATV den Tod des 37-Jährigen bereits bestätigt und Maria öffentlich sein Mitgefühl ausgesprochen.

Mano war einem breiten Publikum vor allem durch Forsthaus Rampensau bekannt geworden, in der er gemeinsam mit Maria vor der Kamera stand. Die Influencerin hatte bereits zuvor durch Temptation Island erste Reality-Erfahrung gesammelt und zeigte sich auch abseits der Shows häufig an seiner Seite, etwa in Social-Media-Posts und gemeinsamen Clips. Der Unfall ereignete sich nach bisherigen Informationen in der Nähe der italienischen Ortschaft Gignese, als der Realitystar mit einem Porsche unterwegs gewesen sein soll. Seit der Bestätigung seines Todes richtet Maria ihren Blick nun vor allem auf die vielen Erinnerungen, die sie und Manos Umfeld teilen. In den emotionalen Worten und Bildern, die sie mit der Öffentlichkeit teilt, zeigt sich, wie eng die Bindung des Paares war und wie wichtig ihnen die Unterstützung der Community geworden ist.

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Instagram / maria.maksimovic Mano Machinek und Maria Maksimovic

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Instagram / mano_machinek Mano Machinek, Februar 2026

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Instagram / mano_machinek Mano Machinek, Oktober 2025

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