17 Jahre Ehe: Mark Wahlberg zeigt privates Familienglück

Romantik pur bei Mark Wahlberg (55) und Rhea Durham (48): Der Hollywoodstar und das frühere Model feiern am Wochenende ihren 17. Hochzeitstag – und blicken damit gleichzeitig auf 24 gemeinsame Jahre zurück. Kennengelernt hatten sich die beiden einst bei einem Pressetermin in New York, jetzt zelebrieren sie ihre Liebe fernab vom Großstadttrubel in ihrer Wahlheimat Las Vegas. Auf Instagram teilt Rhea mehrere Schnappschüsse aus einem sommerlichen Sonnenblumenfeld, auf denen Mark ihr zärtlich einen Kuss auf die Wange drückt. In der Bildunterschrift schreibt sie: "Alles Gute zum Jahrestag, Schatz. 8 Jahre – Vater unseres Kindes. 17 Jahre – verheiratet. 24 Jahre – zusammen."

In den sozialen Netzwerken wird schnell deutlich, wie sehr Freunde und Fans das langjährige Glück des Paares feiern. Eine Bekannte erinnert sich unter Rheas Beitrag an die Anfänge der Beziehung: Sie schwärmt davon, wie Rhea damals in einem Modelapartment in Paris ganz ruhig, aber voller Vorfreude von ihrem neuen Freund erzählt habe. Andere Follower nennen Mark und Rhea "ein seltenes Paar" in der Promiwelt und wünschen den beiden noch viele gemeinsame Jahre. Während Mark weiterhin vor der Kamera steht – zuletzt etwa für den Film "The Family Plan 2" – genießt die sechsköpfige Familie das Leben abseits des roten Teppichs. Mit ihren vier Kindern Ella, Michael, Brendan und Grace haben sich die Eheleute in Nevada ein neues Zuhause aufgebaut, nachdem sie Los Angeles vor einigen Jahren den Rücken gekehrt haben.

Über den Umzug nach Las Vegas sprach der Schauspieler offen in der US-Show "Today". Mark erklärte dort, dass viele bei Las Vegas nur an den berühmten Strip denken, es in Nevada aber "wunderbare Gemeinden" gebe. Er schwärmte von einer ruhigen Nachbarschaft mit starkem Glaubensbezug und guten Schulen und betont, dass die Kinder in der neuen Umgebung richtig aufblühen. Tochter Ella studiert inzwischen an der Clemson University in South Carolina, worauf der stolze Vater besonders gerne zu sprechen kommt: "Sie ist dort einfach so glücklich", erzählte er dem Format. Auch die gemeinsame jüngste Tochter Grace sorgt regelmäßig für Stolz-Momente: Die passionierte Reiterin nimmt an Turnieren teil, von denen Mark und Rhea immer wieder kleine Einblicke mit ihren Followern teilen – ganz private Familienmomente des Ehepaares, das nun schon seit 17 Jahren verheiratet ist.

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Instagram / byrheawahlberg Mark Wahlberg und Rhea Durham

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Getty Images Mark Wahlberg und Rhea Durham bei der Weltpremiere von Amazons "Play Dirty" im SVA Theater in New York City, September 2025

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Getty Images Mark Wahlberg mit seiner Frau Rhea Durham und seinen vier Kindern bei der "Play Dirty" Weltpremiere, 2025