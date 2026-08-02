Pferdeflüsterer-Legende Monty Roberts stirbt mit 91 Jahren

Pferdeflüsterer-Legende Monty Roberts ist tot: Der weltweit bekannte Horseman ist am Samstag im Alter von 91 Jahren auf seiner geliebten Farm im kalifornischen Solvang gestorben. Wie unter anderem das Portal Bild berichtet, war seine Ehefrau Patricia bis zu seinem letzten Atemzug an seiner Seite und wich nicht von seinem Bett. Der US-Amerikaner galt seit Jahrzehnten als Star der Pferdeszene, seine Shows lockten weltweit Fans an. Nun trauern nicht nur seine Familie und Freunde um den Mann, dem sogar Queen Elizabeth (†96) vertraute, sondern auch zahllose Pferdefans rund um den Globus.

Monty prägte den Umgang mit Pferden wie kaum ein anderer: Seine sanfte, gewaltfreie Trainingsmethode stellte er dem Bericht nach über viele Jahrzehnte in Demonstrationen und Kursen vor. Statt Druck und Zwang setzte der Pferdemann auf Körpersprache, Vertrauen und Kooperation. Schon als Kind stand er vor der Kamera und arbeitete als Stuntreiter. In jungen Jahren trieb er wilde Mustangs in Nevada zusammen und studierte dabei genau ihr Verhalten. Seine Fähigkeiten machten auch Hollywood aufmerksam: Für den Film "National Velvet" sprang er 1943 als Double für die verletzte Elizabeth Taylor (†79) ein, später bereitete er James Dean (†24) für dessen Reitszenen in "Jenseits von Eden" vor.

Ein besonderes Kapitel in Montys Leben war seine Verbindung zum britischen Königshaus. Queen Elizabeth II. wurde Ende der 1980er Jahre auf seine Arbeit aufmerksam und lud ihn 1989 ein, seine Methode an ihren Pferden vorzuführen. Aus diesem professionellen Kontakt entwickelte sich über die Jahre eine enge Freundschaft, die von großem Vertrauen geprägt war. 2011 ehrte die Monarchin den Pferdeexperten mit der Aufnahme in den Royal Victorian Order. Immer wieder erzählte Monty in Interviews, wie sehr ihn die Anerkennung durch die Queen berührte. Auch im Zusammenhang mit dem Film "Der Pferdeflüsterer" mit Robert Redford sprach er oft über seine Lebensgeschichte – stolz, aber stets mit dem Hinweis, dass er die im Film gezeigten rabiaten Methoden strikt ablehne und ein Pferd "niemals so anfassen" würde.

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IMAGO / Panthermedia Monty Roberts, Rodeoreiter

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IMAGO / Everett Collection Monty Roberts in "The Cowboy and the Queen"

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IMAGO / Everett Collection Monty Roberts in "The Cowboy and the Queen"

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