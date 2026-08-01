Tödlicher Autounfall: Realitystars trauern um Mano Machinek

Seit dem Tod von Mano Machinek wächst die Welle der Anteilnahme in der Realitywelt. Der Realitystar, der durch die österreichische Show Forsthaus Rampensau bekannt wurde, kam bei einem schweren Autounfall in Italien ums Leben. Nachdem der Sender ATV die tragische Nachricht bereits auf Instagram bestätigt hatte und auch Manos Partnerin Maria Maksimovic sich öffentlich zu Wort gemeldet hatte, schalten sich nun immer mehr TV-Kollegen und Fans mit bewegenden Worten ein.

Unter dem Beitrag von ATV kondolierte unter anderem Realitystar Tara Tabitha (33): "Es fällt so schwer, das wirklich zu realisieren. Ich wünschte, es wäre ein Traum, aus dem wir alle wieder aufwachen. Mein tiefstes Mitgefühl seiner Partnerin Maria, seiner Familie und seinen Freunden, und ganz viel Kraft in dieser furchtbaren Zeit." Auch Julian Stoeckel (39) meldete sich zu Wort: "Oh mein Gott. Mein aufrichtiges Beileid an alle Freunde und Wegbegleiter." Darüber hinaus strömten zahlreiche Fans in die Kommentare, um sich zu verabschieden. "Wir sind zutiefst geschockt. Mein aufrichtiges Beileid. Mano war ein ganz großartiger Mensch! Meine Gedanken sind bei seinen Angehörigen und seiner Maria", schrieb ein Fan. Ein weiterer kommentierte schlicht: "Es geht leider oft viel zu schnell. Ruhe in Frieden."

Mano Machinek wurde durch seine Teilnahme an der österreichischen Realityshow "Forsthaus Rampensau" einem breiteren Publikum bekannt. Mit seiner offenen Art machte er sich schnell einen Namen in der Reality-TV-Welt. Der österreichische Sender ATV bestätigte seinen Tod mit einem emotionalen Beitrag auf Instagram und sprach Maria sowie seinen Angehörigen und Freunden sein Mitgefühl aus. Der Sender wünschte seiner Partnerin in dieser schweren Zeit ausdrücklich viel Kraft. Der tragische Unfall, bei dem Mano ums Leben kam, ereignete sich in der Nähe der italienischen Gemeinde Gignese.

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Instagram / mano_machinek Mano Machinek auf Instagram

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https://www.instagram.com/p/CTFXcc-KAio/?hl=de&img_index=1 Mano Machinek im Auto auf Instagram

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https://www.instagram.com/p/CMCzz03BjD6/?hl=de Mano Machinek auf Instagram auf einem Mofa