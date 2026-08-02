Nach Ariana-Aus: Ethan Slater und Ex Lilly bleiben getrennt

Ethan Slater (34) und seine Ex-Frau Lilly Jay planen kein Liebes-Comeback. Mehrere Blind-Items im Netz hatten zuletzt spekuliert, das frühere Paar könnte sich nach dem Liebes-Aus zwischen Ethan und Ariana Grande (33) wieder angenähert haben. Personen aus Lillys Umfeld stellen jedoch klar, dass an den Spekulationen nichts dran ist. Gegenüber "TMZ" heißt es dazu unmissverständlich, eine romantische Annäherung sei "auf keinen Fall" im Gespräch – weder von Lillys noch von Ethans Seite. Die beiden, die sich bereits als Highschool-Sweethearts kennenlernten, verbindet heute vor allem die gemeinsame Sorge um ihren Sohn. Genau dieser enge Kontakt als Eltern werde von Fans offenbar fälschlicherweise als romantisches Wiederaufflammen gedeutet.

Die Verbindung zwischen Ethan und Ariana entstand während der Dreharbeiten zu Wicked in London und wurde im Sommer 2023 öffentlich bekannt – kurz nachdem sowohl Ethan als auch Ariana ihre vorherigen Ehen beendet hatten. Für Lilly kam die neue Beziehung damals völlig überraschend. In einem Statement gegenüber "Page Six" brachte sie ihren Frust deutlich zum Ausdruck: "Ariana ist die eigentliche Geschichte. Keine Solidarität unter Frauen. Meine Familie ist einfach nur Kollateralschaden." Später hieß es, sie habe nicht damit gerechnet, dass diese Worte veröffentlicht würden. Die öffentliche Aufmerksamkeit um Ethan und Ariana sorgte über Monate für Schlagzeilen, während Lilly sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückzog und ihr Leben abseits der Kameras neu ordnete.

Gut ein Jahr nach der Trennung meldete sich Lilly dann in einem persönlichen Essay für "The Cut" zu Wort. Darin beschrieb sie den Bruch ihrer Ehe als etwas, das sie nie habe kommen sehen: "Niemand heiratet in der Erwartung, sich scheiden zu lassen – genauso wenig, wie man in ein Flugzeug steigt und mit einem Absturz rechnet." Statt Vorwürfen gegen Ethan oder Ariana wählte sie einen versöhnlichen Ton und betonte, sich für ihre Situation nicht zu schämen. Sie gewinne langsam wieder Vertrauen in sich selbst und beginne, die öffentliche Aufmerksamkeit als Teil ihres neuen Alltags zu akzeptieren.

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Getty Images Lilly Jay und Ethan Slater im Dezember 2017

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ActionPress / Backgrid Ethan Slater und Ariana Grande bei den National Board of Review Awards in New York

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Getty Images Ethan Slater und Dr. Lilly Jay im Juni 2018