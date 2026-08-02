Liebesleben steht still: Nikki Bella lebt wie "eine Nonne"

Für Nikki Bella (42) läuft es im Ring wieder richtig gut – doch in Sachen Liebe herrscht gerade Funkstille. Die ehemalige WWE-Wrestlerin hat sich in einem Interview mit Us Weekly offen über ihr aktuelles Liebesleben geäußert und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Anlässlich des bevorstehenden WWE SummerSlam erklärte sie: "Ich bin inzwischen quasi eine Nonne. Super zölibatär. Ich könnte mir auch gleich einen Ring anstecken." Und weiter: "Ich wünschte, ich wäre da draußen und würde wild leben. Ich habe einfach keine Energie dafür."

Zuletzt war Nikki mit dem Footballspieler Cooper DeJean von den Philadelphia Eagles in Verbindung gebracht worden. Im Januar war bekannt geworden, dass die beiden einige Dates hatten – doch seitdem wurden sie nicht mehr zusammen gesichtet. Während Nikki also vorerst auf Pause in Sachen Romantik setzt, versucht ihre Zwillingsschwester Brie, ihr dennoch zu helfen, wieder jemanden kennenzulernen. Gegenüber Us Weekly verriet Brie: "Ich halte weiterhin die Augen offen. Es gab einige Aussichten." Allerdings sieht auch sie, wie ausgefüllt der Alltag ihrer Schwester derzeit ist.

Kein Wunder, dass Nikki kaum Zeit für Dates findet: Die Sportlerin ist nach ihrer Rückkehr ins WWE-Universum dieses Jahr wieder voll im Einsatz. Dazu betreibt sie gemeinsam mit Brie ein Weinlabel sowie einen Podcast. Und dann ist da noch ihr fünfjähriger Sohn Matteo, den sie als alleinerziehende Mutter großzieht. Matteo stammt aus ihrer Ehe mit Artem Chigvintsev (44), von dem sie sich im August 2024 nach dessen Verhaftung wegen häuslicher Gewalt trennte – die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren allerdings ein. Im Herbst 2024 wurde die Scheidung abgeschlossen.

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Imago Nikki Bella bei "Live with Kelly & Mark" in New York, wo sie über ein WWE-Comeback spricht

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Imago Die Bella-Twins bei der Sports Illustrated Super Bowl Party in Daly City, 7. Februar 2026

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Instagram / nikkigarcia Tänzer Artem Chigvintsev, Wrestlerin Nikki Bella und ihr gemeinsamer Sohn Matteo