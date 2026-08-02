Marcus Mumford über Backstage-Erlebnis mit Kendrick Lamar

Ungewöhnliche Begegnung im Backstage-Bereich: Marcus Mumford (39) erinnert sich jetzt im Podcast "SmartLess" an ein Treffen mit Kendrick Lamar (39) beim legendären Bonnaroo Festival in den USA. Der Mumford & Sons-Frontmann erzählt im Gespräch mit den Hosts Jason Bateman (57), Will Arnett (56) und Sean Hayes von einem Moment bei ihrem Kennenlernen hinter der Bühne, der ihm bis heute im Gedächtnis geblieben ist. "Als ich eingeladen wurde – sehr explizit eingeladen – Backstage zu kommen, war das nach Kendricks Auftritt beim Bonnaroo", erzählte der Sänger. "Es kam eine Nachricht von oben, dass Kendrick mich sehen wolle. Wenn Kendrick ruft, kommt man eben, weil er der König ist."

Kaum hatte Marcus den Backstage-Bereich betreten, begann Kendrick, blankzuziehen. "Er hat fast all seine Kleider abgelegt, als ich reinkam", berichtete Marcus, der Ehemann von Schauspielerin Carey Mulligan (41), im Podcast. Besonders beeindruckt zeigte sich Marcus von der Coolness, mit der der Rapper in seiner Unterhose ein Gespräch führte. "Echtes Selbstbewusstsein", kommentierte er. Der eigentliche Aufhänger für die Backstage-Anekdote war eine Diskussion über Promi-Etikette: Marcus outete sich als Fan des Podcasts und besuchte sogar eine Live-Show in Los Angeles - allerdings ohne sich Backstage zu melden. Das führte zu einer Debatte darüber, ob Prominente nach Shows ungefragt hinter die Kulissen kommen sollten. Jason äußerte sich dazu ziemlich klar: "Es ist so arrogant. Geh einfach raus und lass die Leute sich erholen."

Auch abseits solcher kuriosen Festival-Momente hatte Marcus in der vergangenen Zeit ernste Themen angesprochen. Vor fünf Monaten meldete er sich nämlich mit Mumford & Sons und dem Album "Prizefighter" zurück, das am 20. Februar erschienen ist. Hinter dem neuen Schwung steckte auch ein sehr persönlicher Neustart. Marcus hatte offen erzählt, dass er eine schwere Krise auf der Tour 2019 hatte - begleitet von Depressionen, Problemen mit Alkohol sowie einem ungesunden Essverhalten und ging genauer darauf ein, wie er es aus dieser Krise geschafft hat.

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Getty Images Marcus Mumford, Frontmann der Band Mumford and Sons

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Getty Images Kendrick Lamar beim Super Bowl 2025

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Getty Images Winston Marshall, Ben Lovett, Marcus Mumford und Ted Dwane 2019