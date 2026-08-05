Mutterglück: Cecily Strong schwärmt von ihrer süßen Tochter

Schauspielerin Cecily Strong (42) ist seit der Geburt ihrer Tochter Bébé Strong MacG im totalen Mama-Modus und kann gar nicht genug davon bekommen. Die inzwischen 16 Monate alte Kleine, die Cecily mit ihrem Verlobten Jack MacGregor hat, macht ihr jeden Tag aufs Neue Freude. Gegenüber dem People-Magazin schwärmte die Schauspielerin jetzt in den höchsten Tönen von ihrer kleinen Tochter: "Es ist alles, was ich mir erhofft hatte, und noch so viel mehr... Sie ist so lustig. Sie lacht ständig und macht alle möglichen Geräusche."

"Sie lacht so viel. Ich denke mir manchmal, vielleicht wird sie nicht immer so sein, aber ich drücke die Daumen, dass sie so viel Freude am Lachen behält wie jetzt", so die Schauspielerin. Als frischgebackene Mutter macht sie aber auch keinen Hehl daraus, dass der Alltag mit Baby noch ganz neu für sie ist: "Ich muss im Grunde genommen alles von Grund auf lernen. Sie ist wirklich meine erste Erfahrung mit einem Baby. Aber ich habe das Gefühl, dass wir wirklich Glück haben", erzählt sie weiter. Neben der Mutterrolle steht für Cecily auch beruflich Spannendes an: Sie dreht für eine neue Apple-Serie an der Seite von Julia Louis-Dreyfus (65).

Cecily gehörte von 2012 bis 2022 zum festen Cast der Comedyshow Saturday Night Live, für die sie mehrere Emmy-Nominierungen erhielt. Ihr Privatleben hält sie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus – die Geburt von Tochter Bébé sowie ihre Verlobung mit Jack MacGregor gab sie erst mit etwas Abstand bekannt. Bei der Schwangerschaftsverkündung zeigte sie sich jedoch ausnahmsweise sehr offen: Sie teilte nämlich mit der Öffentlichkeit, dass sie ihren Kinderwunsch mithilfe von In-vitro-Fertilisation erfüllt hat.

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Getty Images Cecily Strong, Schauspielerin

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Instagram / cecilystrong Cecily Strong und ihre Tochter im April 2025

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Getty Images Cecily Strong beim "SNL50: The Anniversary Special" in New York City, Februar 2025