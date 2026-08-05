Rosie O'Donnell packt über Zoff mit Whoopi Goldberg aus

Jahrelang schwieg sie – jetzt redet Rosie O'Donnell (64) Klartext über ihre angespannte Zeit mit Whoopi Goldberg (70) bei der US-Talkshow "The View". In einem Gespräch mit dem Podcast "The Tangle" blickte die Moderatorin und Schauspielerin auf ihre zweite Amtszeit bei der Sendung von 2014 bis 2015 zurück und gab offen zu, dass es damals alles andere als harmonisch zuging. "Als ich das letzte Mal dort war, hatte ich eine gewisse angespannte Zeit mit Whoopi", erinnerte sie sich.

Eigentlich hatte Rosie sich das ganz anders vorgestellt. Sie hatte gehofft, dass sie und Whoopi am Moderationstisch gemeinsam groß auftrumpfen würden – und verglich ihre Wunschkonstellation mit dem legendären Basketball-Duo Scottie Pippen (60) und Michael Jordan (63): "Den Ball hin und her zu passen und dann zu werfen." Doch schon der erste Tag lief schief, wie OK! berichtet. Rosie schilderte, dass sie den Fehler gemacht hatte, eine Werbepause einzuleiten, als Whoopi noch sprach, und dass diese darüber sehr verärgert war. Rückblickend vermutet sie, dass Whoopi sich durch ihr Auftreten in irgendeiner Weise bedrängt gefühlt haben könnte – obwohl das nie ihre Absicht gewesen sei: "Ich habe es einfach so gemacht, wie ich es kannte. Und es lief nicht so gut."

Heute scheint das Kapitel für beide abgeschlossen zu sein. Rosie betonte im Podcast ausdrücklich ihren Respekt für die Kollegin: "Ich bewundere ihren EGOT-Status. Ich habe Respekt vor ihr." Whoopi Goldberg ist eine der wenigen Künstlerinnen weltweit, die einen Emmy, einen Grammy, einen Oscar und einen Tony gewonnen hat und damit den begehrten EGOT-Status erreicht hat. Auch Whoopi selbst bestätigte in einer Ausgabe von "The View" im Juni, dass die Stimmung zwischen den beiden wieder gut ist. Die zwei trafen sich zuletzt bei einer Aufführung des Musicals "The Jellicle Ball" am Broadway wieder – und Whoopi sprach anschließend in den wärmsten Tönen über ihre frühere Kollegin: "Sie sieht umwerfend aus."

Anzeige Anzeige

Getty Images Rosie O'Donnell, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Whoopi Goldberg bei der Premiere von "Solo Mio" in New York, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Rosie O'Donnell bei den 79. Tony Awards