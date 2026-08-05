Body-Positivity: Jordyn Woods kritisiert den Ozempic-Trend

Jordyn Woods (28) meldet sich in der Debatte rund um das Abnehmmedikament Ozempic zu Wort. Sie macht deutlich, dass sie den aktuellen Schlankheitsboom kritisch sieht. Die Influencerin und Body-Positivity-Aktivistin ist das Juli-Covergesicht des Magazins Bustle und sprach dort offen darüber, was der Hype rund um den GLP-1-Wirkstoff für die Körperinklusivitätsbewegung bedeutet. "Wir haben einige Schritte nach vorne gemacht, und jetzt glaube ich, dass wir in der Ozempic-Ära einige Schritte zurückgehen. Alle sind jetzt dünn. Mich hat der Trend noch nicht erwischt", erklärte sie.

Trotz aller Schlankheitstrends sei es nicht schwer für Jordyn, weiterhin für Inklusion einzustehen. "Mein Gewicht wird schwanken. Ich werde manchmal dünner sein. Ich bin auch nur ein Mensch", sagt die Influencerin. Jordyn nutzt ihre Plattform schon seit Jahren, um Körpervielfalt zu feiern: 2018 brachte sie ihre Activewear-Marke Secndnture mit Größen von XS bis 2XL auf den Markt, 2019 folgte eine größeninklusive Capsule Collection mit boohoo.com, 2021 launchte sie ihre Fitness-App FrstPlace. Der Realitystar erinnert sich im Gespräch mit dem Magazin People daran, wie Sport nach dem Tod ihres Vaters zu einer Art Therapie für sie wurde – und wie sie dabei merkte, dass es kaum hochwertige, bezahlbare und wirklich inklusive Sportmode gab. Also beschloss sie kurzerhand, selbst etwas auf die Beine zu stellen.

Privat läuft es für Jordyn ebenfalls im Zeichen von Selbstliebe und Rückhalt. Die Modelschönheit und der NBA-Star Karl-Anthony Towns gaben im Dezember 2025 ihre Verlobung bekannt. Der Basketballprofi zählt seit Jahren zu ihren lautesten Unterstützern: Als Jordyn nach dem Start ihrer Fitness-App mit Beauty-OP-Gerüchten konfrontiert wurde, verteidigte er sie öffentlich auf X. "Sagen wir jetzt, dass Frauen nicht hart arbeiten und ihre Körper verändern dürfen?", schrieb Karl-Anthony damals und betonte, er habe ihren Einsatz und die völlig natürlichen Ergebnisse aus nächster Nähe gesehen. Seit Jordyn als Kind wegen ihres Gewichts angefeindet worden sei, habe sie sich ein Leben aufgebaut, in dem Fitness ihr helfe, ihren Körper anzunehmen. Dass sie sich heute in der Modelwelt wohlfühlt und ihre Kurven feiert, ist für sie ein wichtiger Teil ihrer persönlichen Geschichte – und macht sie für viele zu einem Vorbild in Sachen Body-Positivity.

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Getty Images Jordyn Woods

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Getty Images Jordyn Woods, Influencerin

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Getty Images Jordyn Woods und Karl-Anthony Towns, 2021