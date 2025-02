Cecily Strong zeigt ihren Babybauch stolz auf rotem Teppich

Auf diesen Moment hat Cecily Strong (41) sicherlich lange gewartet. Im November des vergangenen Jahres verkündete die Schauspielerin, dass sie dank einer künstlichen Befruchtung endlich ihren ersten Nachwuchs erwarte. Jetzt präsentiert sie ihren schon großen Babybauch auch auf dem roten Teppich. In einem engen schwarzen Kleid erschien sie zur Jubiläumsfeier anlässlich des 50. Geburtstags von Saturday Night Live – darin wurde ihr Bauch bestens betont und perfekt in Szene gesetzt. Cecily hatte zudem einen echten Schwangerschafts-Glow: Sie strahlte glücklich und hatte eine Hand auf ihre Körpermitte gelegt.

Um ihre Schwangerschaft hatte Cecily mehrere Jahre kämpfen müssen, wie sie in der Verkündung bei Instagram verriet. Da zur selben Zeit in den USA gewählt wurde, nutzte sie die Gelegenheit, um sich für die In-vitro-Fertilisation einzusetzen: "Lasst uns bitte alle abstimmen, um uns gegenseitig zu schützen und zu unterstützen, die wir diese Warteräume miteinander teilen oder geteilt haben. Und für die Zukünftigen, wie das kleine Fräulein, das ich im nächsten Frühjahr hoffentlich kennenlernen werde." Bei der Gelegenheit machte sie zeitgleich auch offiziell, dass sie ein kleines Mädchen erwartet.

Der Vater ihres Kindes ist Cecilys Partner Jack. Die beiden sind seit fast fünf Jahren ein Paar und gingen im März 2024 den nächsten Schritt. Zu Gast in der Sendung "Late Night with Seth Meyers" verriet sie Moderator Seth Meyers (51), dass ihr Liebster ihr die Frage aller Fragen gestellt hat. "Ich habe mich verlobt", sagte Cecily strahlend. "Ich weiß ... Du hast immer gesagt: 'Niemand wird dich jemals lieben und du wirst niemals heiraten' – du hast dich geirrt!" Ihre Beziehung hält die 41-Jährige weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Sie selbst ist vor allem durch ihre Sketche bei "Saturday Night Live" bekannt. Die US-Amerikanerin wirkte aber auch in Filmen wie der Neuverfilmung von "Ghostbusters" und Melissa McCarthys (54) "The Boss" mit.

Getty Images Cecily Strong mit ihrer Begleitung beim "SNL50: The Anniversary Special", Februar 2025

Instagram / cecilystrong Cecily Strong, November 2024

