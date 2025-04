Eine Tochter: Komikerin Cecily Strong ist Mama geworden

Cecily Strong (41) ist Mama geworden! Wie die Schauspielerin rund eine Woche später mit einem süßen Beitrag auf Instagram bekannt gibt, hatte ihr Neugeborenes am 2. April das Licht der Welt erblickt. Es ist ein Mädchen. Zu einem Schnappschuss, auf dem die Kleine neben ihr in einem Stubenwagen eingekuschelt schläft, teilt die frischgebackene Mama rührende Zeilen. "Es ist eine Woche und einen Tag her, dass ich mein wunderschönes, quirliges kleines Mädchen bekommen habe. [...] Ihr Quieken und Seufzen sind meine Lieblingsgeräusche auf der Welt. Sie wurde mit einem Kopf voller dunkler Haare geboren, was mich dazu brachte, beim Pressen 'Whoo Hoo!' zu schreien. Und seitdem schreie ich jeden Tag 'Whoo Hoo!', weil sie absolut perfekt ist und ich im Lotto gewonnen habe", schwärmt die Komikerin.

Wie Cecily weiter verrät, sei die Geburt mit der Hilfe ihrer Ärzte und Schwestern "relativ einfach" gewesen. Nichtsdestotrotz wisse sie, dass sie sich und ihrem Körper nun noch einige Tage Ruhe geben müsse. "Ich schätze, ich werde mich noch eine Weile erholen, egal was für magische Gedanken ich mir vorher gemacht habe, dass ich wieder auf dem Peloton sein werde oder nicht jeden Tag Kekse essen muss", scherzt die "Garfield"-Bekanntheit und fügt hinzu: "Ich bin so verliebt und so müde, dass es sich wie der größte Traum anfühlt, aber es ist Wirklichkeit." Des Weiteren lobt Cecily ihren Partner Jack, der sich schon jetzt als "der beste Papa" erwiesen habe und sich während der Geburt bestens um sie gekümmert habe.

Dass sie in freudiger Erwartung ihres ersten Nachwuchses war, machte Cecily bereits im vergangenen November bekannt. Ihr Weg zur Schwangerschaft war kein leichter. "Vor ein paar Jahren hatte ich einen Auftritt bei Saturday Night Live als Goober, der Clown, der einen Tag vor seinem 23. Geburtstag abgetrieben hat. Ich freue mich, verkünden zu können, dass derselbe Clown jetzt mit 40 Jahren durch eine künstliche Befruchtung sehr glücklich schwanger ist", freute sich die 41-Jährige damals auf Instagram.

Instagram / cecilystrong Cecily Strong und ihre Tochter im April 2025

Getty Images Cecily Strong mit ihrer Begleitung beim "SNL50: The Anniversary Special", Februar 2025

