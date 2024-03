Nach vier Jahren: Schauspielerin Cecily Strong ist verlobt!

Damit ist sie wohl offiziell vom Markt! Cecily Strong konnte sich im Laufe der Jahre erfolgreich einen Namen als Schauspielerin machen. Doch auch privat scheint die US-Amerikanerin das große Los gezogen zu haben: Seit über vier Jahren geht die Beauty schon mit ihrem Partner Jack gemeinsam durchs Leben. Nun wagt das Paar endlich den nächsten Schritt: Cecily ist nämlich verlobt!

Die freudige Botschaft verkündete die 40-Jährige am Mittwoch während eines Besuchs bei der Comedyshow "Late Night" gegenüber ihrem ehemaligen Co-Star Seth Meyers (50). "Ich habe mich verlobt", bestätigte Cecily freudestrahlend und fügte scherzhaft hinzu: "Ich weiß... Du hast immer gesagt: 'Niemand wird dich jemals lieben und du wirst niemals heiraten' – du hast dich geirrt!"

Während der Show plauderte die Brünette auch ein paar private Details zu dem Antrag aus. Jack versuchte, sie zu überraschen – das ging aber offenbar ziemlich in die Hose! "Eines Tages sagte er: 'Ich werde so mit E-Mails und SMS überschwemmt, schau dir das an'", verriet Cecily und erinnerte sich weiter: "Er zeigte mir sein Handy, und die erste SMS war von einem Freund, der schrieb: 'Wie ist es gelaufen? Ring-Emoji.'"

Anzeige Anzeige

Getty Images Cecily Strong und Seth Meyers

Anzeige Anzeige

Getty Images Cecily Strong, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Cecily bald mehr Details zur Hochzeitsplanung preisgeben wird? Ja, da bin ich mir ganz sicher. Ich denke, das bleibt erst mal privat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de