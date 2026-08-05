Trotz Scheidungsdrama will Kim Zolciak wieder heiraten

Zwei Ehen, zwei Scheidungen – und trotzdem offen für ein neues Jawort: Kim Zolciak (48) hat sich auf Instagram ihren Fans gestellt und dabei überraschend ehrlich über ihre Gefühle gesprochen. Die aus der Reality-TV-Serie "The Real Housewives of Atlanta" bekannte Unternehmerin beantwortete Ende Juli in einer Frage-Antwort-Runde in ihrer Insta-Story alles rund um Liebe, Ehe und ihren neuen Freund Kyle Mowitz. Als ein Fan wissen wollte, ob sie jemals wieder heiraten würde, antwortete Kim mit einem klaren: "Ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen würde, aber ja!!!"

Dass dabei Kyle eine entscheidende Rolle spielt, machte die 48-Jährige ebenfalls deutlich. Auf die Frage, ob er "der Richtige" sei, schwärmte sie von ihm in den höchsten Tönen: "Mein Freund Kyle ist die sanfteste Seele. Auch alle meine sechs Kinder lieben ihn", freute sie sich. "Er ist jeden Tag für uns da. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie den Frieden gespürt, den ich mit ihm habe." Vertrauen sei dabei für sie das Wichtigste – ein Gefühl, das man entweder spüre oder nicht. "Wahre Liebe ist das magischste Gefühl, wenn man sie findet", resümierte Kim, die in ihrem erbitterten Scheidungsstreit nur knapp einer Gefängnisstrafe entkam.

Hinter Kim liegt eine turbulente Vergangenheit in Sachen Beziehungen. Ihre erste Ehe mit Daniel Toce hielt von 2001 bis 2003, nur vier Monate nach der Hochzeit reichte sie die Scheidung ein. Aus dieser Beziehung stammen ihre Töchter Ariana und Brielle, die später von Kims zweitem Ehemann adoptiert wurden. Ihre zweite Ehe mit NFL-Spieler Kroy Biermann, die von 2011 bis 2023 dauerte, endete ebenfalls im Rosenkrieg. Laut OK! warf sie ihrem Ex "psychische, emotionale und körperliche Misshandlung" gegenüber ihren Kindern vor. Auf der BravoCon im November 2025 nannte Kim schließlich den entscheidenden Grund für das Ehe-Aus: "Er hat betrogen... also..."

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Instagram / kimzolciakbiermann Kim Zolciak postet Einblicke aus ihrem Alltag, März 2024.

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Instagram / kimzbiermann Kim Zolciak, Realitystar

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Getty Images Kroy Biermann und Kim Zolciak in Yonkers, 6. Mai 2017