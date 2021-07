Es gibt weitere Details von Gwen Stefani (51) und Blake Sheltons (45) Hochzeit! Am vergangenen Samstag gaben sich die beiden Musiker auf Blakes Ranch im US-Bundesstaat Oklahoma das Jawort. Unter den geladenen Gästen befand sich auch The Voice-Moderator Carson Daly (48) – bei der Gesangsshow hatte das Paar sich 2014 kennengelernt. Nachdem Blake und Gwen ihre Trauung offiziell gemacht hatten, brach auch er nun sein Schweigen und plauderte besondere Augenblicke der Zeremonie aus.

"Es war sehr, sehr besonders. Es war unglaublich, ein Teil eines so wichtigen Moments in ihrem Leben zu sein", schwärmte der US-Amerikaner am Dienstag in der Today Show. Gwen und ihr sechs Jahre jüngerer Mann seien zwar ein ungleiches Paar, würden aber dennoch perfekt funktionieren. Die Zeremonie beschrieb Carson deshalb als eine "Mischung aus Country und Glamour".

Der 48-Jährige war es auch, der das Paar davon überzeugt hat, eigene Gelübde zu schreiben und vorzutragen. Und die hätten wohl romantischer kaum sein können: Unter Tränen sang Blake für Gwen einen Song, statt sein Eheversprechen einfach vorzutragen. "Kein Auge blieb trocken", erinnerte Carson sich.

Instagram / gwenstefani Blake Shelton und Gwen Stefani im Juli 2021

Getty Images Moderator Carson Daly

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Januar 2020 in Los Angeles

