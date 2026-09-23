Joelina Drews stellt klar: Hochzeit scheitert nicht am Geld

Um die Hochzeitspläne von Joelina Drews (30) und ihrem Freund Adrian ranken sich zuletzt einige Spekulationen – vor allem um die Frage, ob dem Paar schlicht das nötige Kleingeld fehlt. Beim "HeidiFest" stellten die beiden gegenüber Schlager.de nun klar, wie es wirklich um ihre Situation steht. "Ich habe nicht gesagt, dass wir kein Geld haben. Das ist ja alles eine Frage der Zeit und der Ressourcen. Das bedeutet aber nicht, dass wir arm sind", betonte die Sängerin. Ihr Partner ergänzte mit einem Augenzwinkern: "Reich sind wir aber auch nicht." Grundsätzlich steht einer Hochzeit also nichts im Weg. Für die große Traumfeier, die sich die beiden wünschen und vollständig selbst finanzieren möchten, reicht das aktuelle Budget allerdings noch nicht aus. Eile haben sie deshalb nicht: Sie wollen erst dann heiraten, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist und sie ihre Pläne aus eigener Kraft verwirklichen können.

Einen festen Termin für den großen Tag nennen Joelina und Adrian deshalb weiterhin nicht. Bei der Planung wollen sich die beiden ganz bewusst keinen Druck machen. Zuletzt war die Sängerin beruflich viel unterwegs, weshalb das Paar sogar seinen gemeinsamen Urlaub auf Anfang des kommenden Jahres verschoben hat. "Aber wir sind happy, so wie es gerade läuft", zog sie gegenüber Schlager.de ein positives Fazit. Auch beim Thema Familienzuwachs lassen es die beiden derzeit ruhig angehen. Aktuell sind sie viel unterwegs und widmen sich vor allem ihren beruflichen Projekten. Grundsätzlich scheint die Familienplanung jedoch bereits besprochen zu sein: Gegenüber dem Magazin Bunte verrieten sie kürzlich, dass sie sich sogar schon auf einen Namen für ein mögliches gemeinsames Kind verständigt haben. Welcher Name es werden soll, behalten sie bislang allerdings für sich.

Joelina und der Musikproduzent sind mittlerweile seit rund sechs Jahren liiert. Eine Hochzeit im kleinen Kreis können sich die beiden allerdings nur schwer vorstellen. Ihr großer Freundes- und Bekanntenkreis sowie die vielen Verbindungen in die Schlagerwelt dürften dafür sorgen, dass die Gästeliste schnell eine beachtliche Größe erreicht. Bereits in der Vergangenheit hatten die beiden deutlich gemacht, dass es ihnen um die nötigen Ressourcen für eine große Feier geht – und dass Adrian niemanden um finanzielle Unterstützung dafür bitten möchte. Beim "HeidiFest" war die Sängerin in diesem Jahr übrigens ohne ihre Eltern Jürgen (81) und Ramona Drews (53) unterwegs. Deren Fehlen erklärte sie gegenüber Schlager.de mit einem Scherz: "Nee, meine Eltern haben gesagt, die geben sich den Grusel nicht noch mal."

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Imago Joelina Drews bei der Kinopremiere der 4. Staffel von "Die Verräter – Vertraue niemandem"

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Imago Joelina Drews und Adrian Louis bei KATJA™S LUCKY NUMBER 30 im Ballhaus Berlin, 10.08.2026

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Getty Images Ramona, Jürgen und Joelina Drews, 2011