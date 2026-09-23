Serkan Yavuz verrät: So läuft Co-Parenting mit Ex Samira

Wie funktioniert die Kinderbetreuung nach dem Ehe-Aus? Serkan Yavuz (33) und seine Ex-Frau Samira Yavuz (32) haben für die Betreuung ihrer beiden Töchter eine flexible Lösung gefunden. Wie der Realitystar in seinem Podcast "unREAL" erzählt, verbringen die Mädchen zwar bestimmte feste Tage bei ihm. Auf einem starren Betreuungsmodell beharren die Eltern jedoch nicht. Stattdessen sprechen sich die beiden flexibel ab: Stehen berufliche Termine an oder kommt spontan etwas dazwischen, werden die Kinder auch mal kurzfristig zum anderen Elternteil gebracht. So können beide auf ihren Alltag reagieren, ohne jedes Mal über den ursprünglichen Plan diskutieren zu müssen. Im Mittelpunkt steht für beide dabei das Wohl ihrer Kinder. Das unkomplizierte Miteinander scheint den Ex-Partnern inzwischen besonders wichtig zu sein. "Wir stehen uns da nicht im Wege", fasst Serkan die aktuelle Organisation im Podcast zusammen.

So entspannt lief es allerdings nicht von Anfang an. "Es gab auch andere Zeiten", sagt der zweifache Vater. Serkan berichtet, dass er und Samira früher deutlich stärker darauf bestanden hätten, die vereinbarten Betreuungstage exakt einzuhalten. Über diese Phase sagt er im Podcast rückblickend: "Das hat keinen Spaß gemacht." Mittlerweile gewähren sich die beiden mehr Freiraum und unterstützen einander, wenn eine andere Aufteilung wegen der Arbeit oder einer spontanen Planänderung besser passt. Der gemeinsame Nenner ist dabei schnell gefunden: "Wir haben für uns die Priorität: die Kinder, denen soll's gut gehen", betont der zweifache Vater im Podcast. Für ihn ist der friedliche Umgang miteinander wichtiger, als auf einzelnen Tagen zu bestehen und dadurch Konflikte entstehen zu lassen. "Ich finde, das ist so viel mehr wert, als sich in die Haare zu kriegen wegen so Lapalien", erklärt Serkan. Durch die flexiblen Absprachen könnten beide Eltern ihren Verpflichtungen nachkommen und zugleich für die Mädchen da sein.

Auch Samira nimmt sich mittlerweile bewusster Zeit für sich selbst – auch wenn sie dabei hin und wieder ein schlechtes Gewissen plagt. Zuletzt verbrachten die gemeinsamen Töchter Nova und Valea mehrere Tage bei ihrem Vater. Die Influencerin nutzte die kinderfreien Tage unter anderem für einen Eventbesuch und andere persönliche Unternehmungen. Währenddessen kümmerte sich Serkan um die Mädchen und genoss die gemeinsame Zeit mit ihnen. Im Podcast macht er deutlich, wie wichtig ihm seine Rolle als Vater ist: "Ich liebe meine Kinder über alles und ich bin gerne mit ihnen." Die enge Bindung zu seinen Töchtern ist für den Realitystar offenbar ein wichtiger Bestandteil seines Alltags – und die unkomplizierten Absprachen mit seiner Ex-Frau machen es möglich, dass beide Elternteile ihren beruflichen Verpflichtungen nachgehen können.

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Imago Serkan Yavuz beim Photocall zur Amazon-Show "The 50" in der Wolkenburg in Köln, 09.04.2024

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Instagram / samirayasminleila Realitystars Samira und Serkan Yavuz mit ihren zwei Töchtern, Mai 2025

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Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz und ihre zwei Töchter im August 2024