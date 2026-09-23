NFL-Star Antonio Brown entgeht Gefängnis im Mordversuchsfall

Im Strafverfahren wegen versuchten Mordes zweiten Grades zeichnet sich für Antonio Brown eine überraschende Wende ab: Der frühere NFL-Profi will angeblich am 30. September 2026 vor einem Gericht in Miami-Dade einen Deal mit der Staatsanwaltschaft annehmen. Wie TMZ Sports berichtet, sieht die Vereinbarung vor, dass der schwere Vorwurf gegen ihn deutlich reduziert wird. Statt einer Haftstrafe soll der Sportler lediglich eine Bewährungsstrafe erhalten. Damit muss Antonio keine Gefängnisstrafe von bis zu 30 Jahren verbüßen. Sein Anwalt Mark Eiglarsh geht davon aus, dass ihm im Falle einer Verurteilung mindestens 20 Jahre Haft gedroht hätten. Ein Geständnis ist in dem Deal ausdrücklich nicht enthalten. Der einstige Footballstar beteuert weiterhin seine Unschuld und bleibt bei seiner Darstellung, bei dem Vorfall aus Notwehr gehandelt zu haben. Bei der Anhörung Ende September soll die Einigung offiziell besiegelt werden.

Ausgangspunkt des Verfahrens ist ein Streit, der sich im Mai 2025 bei einem Boxevent von Adin Ross in Miami ereignete. Die Staatsanwaltschaft wirft Antonio vor, zunächst mit seinem früheren Bekannten und späteren Rivalen Zul-Qarnain Kwame Nantambu in einen Faustkampf geraten zu sein. Anschließend soll er einem Sicherheitsmitarbeiter eine Waffe abgenommen und Zul-Qarnain damit verfolgt haben. Sein Anwalt erklärte gegenüber TMZ Sports, warum sich sein Mandant nun doch auf den Deal einlässt: "Das war keine leichte Entscheidung. Antonio glaubt an seine Unschuld. Er ist fest von seiner Stand-your-ground-Verteidigung überzeugt und glaubt, dass er sich letztlich vor Gericht durchsetzen würde." Und weiter: "Aber als die Staatsanwaltschaft ein Angebot vorlegte, das eine mögliche jahrzehntelange Gefängnisstrafe in einen deutlich reduzierten Vorwurf und Bewährung verwandelt, konnte er es vernünftigerweise einfach nicht ablehnen."

Der Fall beschäftigt die Justiz bereits seit über einem Jahr. Im Juni 2025 wurde ein Haftbefehl gegen den Sportler ausgestellt, während er sich in Dubai aufhielt. Dort wurde er von US Marshals festgenommen. Anschließend wurde er in die USA ausgeliefert und im November nach Florida überstellt. Nach Angaben der Polizei soll Antonio bei dem Boxevent auf Zul-Qarnain geschossen haben – ein Geschoss habe dessen Hals gestreift. Im November 2025 plädierte der ehemalige Footballprofi dann auf nicht schuldig. Zu dem Termin erschien er zunächst virtuell vor Gericht. Kurz darauf kam er gegen eine Kaution von umgerechnet rund 21.000 Euro frei, musste dafür aber eine Fußfessel tragen.

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Getty Images Antonio Brown, Sportler

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Getty Images Antonio Brown, 2022

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Getty Images Antonio Brown bei einem Football-Spiel, Oktober 2021