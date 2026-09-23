Frage nach Versöhnung: Prinz William sieht sich konfrontiert

Seit Kurzem halten sich Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) wieder für eine zwar unbestimmte, jedoch längere Zeit in Großbritannien auf – gemeinsam mit ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5), die inzwischen dort zur Schule gehen. Für Harrys Bruder und Thronfolger Prinz William (44) und seine Frau Prinzessin Kate (44) könnte diese überraschende Rückkehr unbequem werden. Historikerin Amanda Foreman geht gegenüber dem Magazin People davon aus, dass William und Kate nun verstärkt mit Fragen zum zerrütteten Verhältnis der beiden Brüder konfrontiert werden. Zwar absolvieren die beiden weiterhin ihre gewohnten Termine und übernehmen Aufgaben für König Charles III. (77) – doch die große mediale Aufmerksamkeit rund um die Sussexes dürfte für das Paar zur Belastung werden.

Laut der Expertin müssen der Prinz und die Prinzessin von Wales für ihre Verwandten ständig mitdenken. "Sie werden immer über ihre Schultern schauen müssen", erklärte Amanda gegenüber People. Und weiter: "Und alles, was sie tun können, ist, abzulenken. Trotzdem werden sie viele Spitzen und Fragen abbekommen: 'Wann werden Sie sich mit Ihrem Bruder versöhnen?'" Eine Antwort darauf scheint es vorerst nicht zu geben. Harry und William sollen sich seit der Beerdigung ihres Onkels Lord Robert Fellowes (†82) im Sommer 2024 nicht mehr in ein und demselben Raum aufgehalten haben. Direkter Kontakt fand zuletzt offenbar kaum oder gar nicht mehr statt. An der offiziellen Position der Sussexes ändert ihre Rückkehr nach Großbritannien ohnehin nichts: Ein im Namen von König Charles III. verschicktes Schreiben stellte klar, dass Harry und Meghan keine arbeitenden Mitglieder der Royal Family sind und sämtliches wohltätiges Engagement privat ausgeübt wird.

Immerhin gab es zuletzt Kontakt zwischen Vater und Sohn: Anfang Juli besuchten Harry und Meghan den König in dessen Privatresidenz Highgrove und brachten seine Enkelkinder Archie und Lilibet mit. Für Charles war es das erste persönliche Wiedersehen mit dem kleinen Prinzen und der Prinzessin seit vier Jahren. Der Buckingham-Palast bestätigte das rund eineinhalb bis zweistündige Treffen, weitere Einzelheiten oder sogar Fotos sollten allerdings nicht veröffentlicht werden, da es sich um ein privates Treffen handelte. Harry und Meghan sollen die Begegnung als ermutigend empfunden und auf weitere zukünftige Familientreffen gehofft haben. Zu einer Annäherung zwischen den Brüdern kam es dabei jedoch nicht. Das Verhältnis zwischen Harry und William gilt seit Jahren als anhaltend angespannt. Nach seinem Rückzug als hochrangiger Royal Anfang 2020 hatte der Herzog von Sussex mehrfach öffentlich über Konflikte innerhalb der sonst sehr verschwiegenen Königsfamilie gesprochen.

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Getty Images Bei der London Tech Week 2026: Prince William, Prince of Wales, beim Besuch einer Session im Olympia Exhibition Centre

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Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022

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Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Prinzessin Kate, 2018

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