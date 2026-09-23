"Love Island VIP"-Rafis Freunde wegen Teilnahme schlaflos

Rafael Neugart (31) mischt in diesem Jahr bei der Datingshow Love Island VIP mit – und schon vor seinem Einzug in die Villa war die Aufregung in seinem Umfeld riesig. Im Promiflash-Interview verriet der Social-Media-Star jetzt, wie Familie und Freunde auf seine Teilnahme reagierten. Während er selbst mit seiner Aufregung zu kämpfen hatte, schienen manche seiner Freunde ihre Nerven komplett verloren zu haben. An Schlaf war bei ihnen jedenfalls nicht zu denken. Die große Anteilnahme rührte den Realitystar sichtlich. "Aber die waren teilweise aufgeregter als ich und das ist schon schwer, wie man bei den ersten zwei Folgen sieht. Also ich hab schon gezittert, aber die hatten auch schlaflose Nächte. Und das finde ich total süß", erzählte Rafael.

Seine Familie bezeichnet Rafael als starkes Fundament. Für den Rückhalt seiner Eltern, seines Bruders und seiner Freunde sei er besonders dankbar. Hilfreich ist zudem, dass in seinem Freundeskreis einige Menschen aus der Social-Media-Bubble unterwegs sind. Mit ihnen kann er sich über seine Teilnahme und alles, was so ein TV-Abenteuer mit sich bringt, ganz offen austauschen. Manche Vertraute fragten sich anfangs zwar, wie Rafael in der Datingshow zurechtkommen würde. Böse gemeint sei das allerdings nicht gewesen, betonte Rafael – er sehe sich selbst eben nicht als typischen Showmaster. Genau deshalb ging er das Abenteuer mit klaren Vorsätzen an: Er wollte weder für ein bisschen Sendezeit sofort Drama vom Zaun brechen noch strategische Allianzen schmieden.

Diese einfühlsame Seite zeigte Rafael auch im Umgang mit Greta Barthel, für die er in der Villa romantisches Interesse entwickelte. Die Kandidatin war zu diesem Zeitpunkt emotional angeschlagen. Ihr Couple Nelson Henry hatte eine andere Teilnehmerin geküsst und damit ihr Vertrauen verletzt. Der Vorfall ließ bei Greta zudem alte Wunden aus einer früheren Beziehung wieder aufbrechen. Obwohl Rafael wusste, dass auch andere Männer an ihr interessiert waren, ging er deshalb nicht direkt in die Flirtoffensive. Statt die Situation für seine eigenen Chancen zu nutzen, suchte der Social-Media-Star zunächst das persönliche Gespräch mit Greta. Dabei wollte er vor allem wissen, wie es ihr nach dem Vertrauensbruch ging. Sein Verhalten entsprach damit der Art, die er bereits vor seinem Einzug angekündigt hatte: Rafael setzte weder auf vorschnelle Annäherungsversuche noch auf inszenierte Konflikte, sondern näherte sich Greta zunächst über ein ruhiges Gespräch.

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Imago Rafael Neugart "Love Island VIP"-Premiere in Köln, 16.09.2026

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RTLZWEI Jannik Kontalis, Tim Kühnel, Rafael Neugart, Martin Braun und Nelson Henry, "Love Island VIP"-Kandidaten

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RTLZWEI Greta Barthel und Rafael Neugart in "Love Island VIP"