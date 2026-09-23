Prinz Williams Traumjob als Schulkind lässt schmunzeln

Für Prinz William (44) stand schon als kleiner Junge fest, welche Rolle das Leben für ihn vorgesehen hatte – doch seine eigenen Zukunftspläne sahen ganz anders aus. Das verriet nun sein früherer Mitschüler Humphrey Ker, der gemeinsam mit dem heutigen Thronfolger die Ludgrove School in Berkshire besuchte. Gegenüber The Telegraph erinnerte er sich an eine Schulstunde, in der die Jungen ihre späteren Traumberufe nennen sollten. Während die meisten Klassenkameraden von Karrieren träumten, die typisch für ihr Alter hoch im Kurs standen, sorgte William mit seiner Antwort für einen Lacher. "William sagte: 'Ich möchte Polizist werden.' Und alle brachen in Gelächter aus, weil er natürlich kein Polizist werden würde", erzählte Humphrey. Für die damaligen Mitschüler war die Sache eindeutig: "Wir wussten alle, was in seinem Leben passieren würde – er würde König werden."

Laut dem Schauspieler und Komiker war die royale Zukunft des Prinzen für das gesamte Klassenzimmer bereits offensichtlich – nur der Prinz von Wales selbst schien seine festgelegte Rolle damals noch nicht in vollem Umfang begriffen zu haben. Die Antworten der übrigen Jungen fielen dagegen deutlich klassischer aus. "Einige sagten Kampfjetpilot, Arsenalstürmer, dies und das, eben das Übliche", berichtete Humphrey weiter gegenüber The Telegraph. Nach der Zeit in Berkshire blieben William und Humphrey auch auf dem Eton College gemeinsam Schüler. Der Thronfolger verbrachte dort von 1995 bis 2000 seine Internatszeit und wohnte im sogenannten Manor House. Williams Etonbesuch galt als Bruch mit einer Familientradition. Sein Vater, der heutige König Charles III. (77), war zuvor im schottischen Gordonstoun zur Schule gegangen, die sein Vater Prinz Philip bevorzugte.

Mittlerweile tritt Williams ältester Sohn Prinz George (13) ebenfalls in die Fußstapfen seines Vaters. Der 13-Jährige begann Anfang September 2026 seine Schulzeit in Eton. An seinem ersten und verregneten Schultag wurde er von seinen Eltern Prinz William und Prinzessin Kate (44) begleitet. Auch George trägt dort die traditionelle Schuluniform, die aus schwarzem Frack, Weste, Nadelstreifenhose und weißer Fliege besteht. Der Schulleiter empfing die Nummer zwei der aktuellen Thronfolge mit den Worten: "Willkommen. Viel Glück. Genieße es." Wie alle neuen Schüler bezog Prinz George ein Einzelzimmer – das ist in dem traditionsreichen Jungeninternat nahe Windsor allerdings keine Sonderbehandlung für den jungen Royal, sondern fester Bestandteil des Schulkonzepts. Vater und Sohn sind zudem nicht die einzigen Mitglieder der britischen Königsfamilie mit Eton-Vergangenheit: Auch Prinz Michael von Kent (84), der Duke of Kent und der Duke of Gloucester wurden dort unterrichtet.

Anzeige Anzeige

Imago Prinz William bei einem Besuch der Royal Cornwall Show

Anzeige Anzeige

Imago Prinz William am ersten Schultag am Eton College, 07.09.1995

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei Prinz Georges erstem Schultag in Eton begleiten ihn Catherine, Princess of Wales, und Prinz William, Prince of Wales