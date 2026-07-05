Nach "Off Campus": Auf diese Buchverfilmung freuen sich Fans

Prime Video hat den ersten Teaser zur Verfilmung von Ali Hazelwoods Bestseller-Roman "The Love Hypothesis" veröffentlicht! Das kurze Videoschnipsel gibt erstmals einen richtigen Einblick in die Welt von Olive Smith und Dr. Adam Carlsen. Der Film erzählt die Geschichte einer Biologiedoktorandin, die aus einer Notlage heraus ihren berüchtigten Professor küsst und mit ihm kurzerhand eine Scheinbeziehung eingeht – mit dem Ziel, ihrer besten Freundin zu helfen. Was als durchdachter Plan beginnt, entwickelt sich schnell zu echten Gefühlen, die beide nicht mehr ignorieren können. Regie führt Claire Scanlon, die mit "Set It Up" bereits bewiesen hat, dass sie romantische Komödien mit Herz inszenieren kann. Für Amazon könnte es der nächste Erfolg nach Off Campus werden.

Dass alle Beteiligten die Buchvorlage mit größtem Respekt behandelt haben, betonen beide Hauptdarsteller Lili Reinhart (29) und Tom Bateman (37) immer wieder – und zwar nicht nur als Höflichkeitsfloskel. Tom gestand auf dem "Obsessed Fest" von Prime, den Roman vor dem Lesen des Drehbuchs gar nicht gekannt zu haben: "Wie Lili war ich mir anfangs nicht sicher, ob eine romantische Komödie meine Zukunft sein würde. Aber ich las es und verliebte mich einfach in die Figuren und in diese Welt." Während der Dreharbeiten in Montreal gehörte das Buch dann zum festen Bestandteil am Set. Lili betonte ihrerseits, was die Geschichte für sie so besonders mache: die weibliche Freundschaft als Herzstück der Handlung. "Es ist eine romantische Komödie, es geht um zwei Menschen, die sich ineinander verlieben, aber sie entsteht auch aus einem Ort weiblicher Freundschaft heraus, was wirklich wunderschön ist", sagte sie. Und für sie war klar: "Das Herz des Buches steckt im Film."

Die Besetzung sorgte in der Fangemeinde für große Begeisterung. Tom ist im echten Leben der Ehemann von Daisy Ridley (34) – also jener Schauspielerin, die als Vorlage für die weibliche Hauptfigur Olive gilt. Denn der Roman basiert ursprünglich auf einer Fanfiction rund um Daisys "Star Wars"-Charakter Rey. Dass ausgerechnet ihr Mann nun den männlichen Gegenpart spielt, empfinden viele als genialen Meta-Moment. Interessant dabei: Tom wusste laut ScreenRant beim Casting nichts von dieser Verbindung. Co-Star Lili ist zugleich als Produzentin an dem Projekt beteiligt. Das Buch selbst begann als "Reylo"-Fanfiction auf Archive of Our Own, wurde von Autorin Ali überarbeitet und erschien 2021 als eigenständiger Roman, der sich zum weltweiten BookTok-Phänomen entwickelte. Der Film startet am 23. September.

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Instagram / lilireinhart Lili Reinhart, Schauspielerin

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Amazon MGM Studios Lili Reinhart und Tom Bateman in "The Love Hypothesis"

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Getty Images Daisy Ridley und Tom Bateman bei der Gesprächsrunde von "Magpie" in New York