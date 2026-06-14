Für "Off Campus"-Fans: Lili Reinhart in neuer Buchverfilmung

Nach dem weltweiten Erfolg der Serie Off Campus hat Amazon das Startdatum für die nächste heiß ersehnte Verfilmung eines BookTok-Bestsellers bekanntgegeben: Am 23. September 2026 erscheint "The Love Hypothesis" von Autorin Ali Hazelwood exklusiv bei Prime Video, wie kino.de berichtet. In den Hauptrollen sind Lili Reinhart (29) als Doktorandin Olive Smith und Tom Bateman (37) als der berüchtigte Biologie-Professor Dr. Adam Carlsen zu sehen. Die Geschichte dreht sich um Olive, die an der Stanford University für ihre Promotion forscht und eines Tages kurzerhand den nächstbesten Mann küsst – ausgerechnet den gefürchteten Adam –, um ihrer besten Freundin eine Beziehung vorzuspielen. Aus der spontanen Aktion wird eine Fake-Beziehung, die für beide Seiten schnell komplizierter wird als gedacht. Regie führt Claire Scanlon, die bereits für Serien wie Brooklyn Nine-Nine verantwortlich war.

Besonders in den sozialen Medien sorgt das Casting für Begeisterung. Denn Tom, der unter anderem aus "Mord im Orientexpress" bekannt ist, ist im echten Leben mit Daisy Ridley (34) verheiratet – und die gilt als Vorlage für die Figur der Olive. Schließlich wurzelt "The Love Hypothesis" in einer Star Wars-Fanfiction, die ursprünglich 2018 auf der Plattform Archive of Our Own veröffentlicht wurde und die Beziehung zwischen Daisy Ridleys Figur Rey und Adam Drivers (42) Kylo Ren in einem akademischen Umfeld auslotete. Nach einer grundlegenden Überarbeitung veröffentlichte Ali den Stoff als ihren Debütroman, der sich international zum Bestseller entwickelte. Tom selbst soll laut dem Magazin ScreenRant erst nach seiner Zusage von der Fanfiction-Vergangenheit des Projekts erfahren haben. Dass nun ausgerechnet Daisys Ehemann den fiktiven Adam verkörpert, empfinden viele Fans als cleveres Meta-Casting.

Lili ist den Fans der Buchvorlage bereits vor den offiziellen Produktionsankündigungen aufgefallen, weil sie die Dreharbeiten auf TikTok aktiv begleitete und damit früh für Stimmung rund um den Film sorgte. Auf der Plattform deutete die Schauspielerin auch an, dass "The Love Hypothesis" keine jugendfreie Angelegenheit werden dürfte – was sich angesichts der erotischen Komponente des Romans viele Leser ohnehin erhofften. Für ihre Rolle als Olive hatte sich Lili außerdem von ihrer ikonischen blonden Haarfarbe verabschiedet und sich eine brünette Mähne zugelegt, die sie auf Instagram präsentiert hatte.

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Amazon MGM Studios Lili Reinhart und Tom Bateman in "The Love Hypothesis"

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Amazon Content Services LLC Szene aus der Serie "Off Campus"

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Getty Images Daisy Ridley und Tom Bateman bei der Gesprächsrunde von "Magpie" in New York