Natalie Morales setzt nach Alzheimer-Diagnose auf Gesundheit

Eine Diagnose in der Familie hat bei Natalie Morales den Blick auf die eigene Gesundheit grundlegend verändert: Ihre Schwiegermutter Kay Rhodes erhielt bereits mit 53 Jahren die Diagnose einer frühen symptomatischen Alzheimererkrankung. Im exklusiven Interview mit OK! schilderte die Moderatorin nun, dass sie Vorsorge und medizinische Abklärung inzwischen als oberste Priorität ansehe. Untersuchungen schiebt sie nicht mehr auf, stattdessen stehen regelmäßige Arzttermine und Checkups fest im Kalender. Und auch Bewegung hat eine wichtigere Rolle bekommen: Mal sind es lange Spaziergänge mit ihren Hunden, mal Yoga, Pilates oder Krafttraining. Doch nicht nur der Körper steht im Mittelpunkt: Die Journalistin pflegt ganz bewusst ihre Freundschaften und sozialen Kontakte. Für sie ist emotionales Wohlbefinden genauso essenziell für gesundes Älterwerden wie Sport und Medizin.

Bei ihrer Schwiegermutter hatten sich zunächst Gedächtnis- und Denkprobleme gezeigt. Bis zur eindeutigen Diagnose vergingen ganze zwei Jahre. Inzwischen ist die TV-Bekanntheit selbst ungefähr in dem Alter, in dem ihre Schwiegermutter Kay die Diagnose erhielt, und achtet deshalb genau auf potenzielle Veränderungen. "Sie wurde mit 53 diagnostiziert. Ich bin jetzt 54 Jahre alt. All das hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, gesundes Altern bewusst zu gestalten und zu wissen, welchen Unterschied frühe Aufmerksamkeit sowie rechtzeitige klinische Tests oder Untersuchungen machen können, damit man selbst und die Familie mehr Behandlungsmöglichkeiten haben", erklärte sie im Interview. Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit mit Eli Lilly and Company und Kisunla wirbt sie dafür, Auffälligkeiten früh abklären zu lassen und auch in der Familie das Thema rechtzeitig anzusprechen.

Mit ihrem Ehemann Joe Rhodes hat Natalie zwei Söhne. Während der Erkrankung von Kay erlebte die Familie, wie Unterstützung aus dem Umfeld kommen kann: Nachbarn und andere Vertraute brachten Mahlzeiten vorbei oder gingen mit der Schwiegermutter spazieren. Für sie war das eine prägende Lektion darüber, wie ausschlaggebend ein enges Umfeld in schwierigen Lebensphasen und beim Älterwerden ist. "Es braucht nicht nur ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen, sondern auch, um älter zu werden", stellte die Moderatorin klar. Schon während ihrer langjährigen Tätigkeit bei NBC News und der "Today"-Show hatte Natalie offen über die Erkrankung ihrer Schwiegermutter gesprochen. Und auch in Hollywood rückte das Thema Alzheimer vor Kurzem wieder in den Fokus: Danny Glover (80) machte damals öffentlich, dass er an Alzheimer erkrankt ist.

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Getty Images Natalie Morales bei den Gracie Awards, 2026

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Getty Images Natalie Morales bei der NBC-Show "Today" in New York, 2013

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Getty Images Natalie Morales bei den Gracie Awards der Alliance for Women in Media Foundation, 2026