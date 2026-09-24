"Bin bereit": Rafael Neugart macht Kinderwunsch öffentlich

Rafael Neugart (31) ist derzeit bei Love Island VIP auf der Suche nach der großen Liebe. Ob der Netz-Star dabei tatsächlich fündig wird, erfahren seine Fans erst im Laufe der Ausstrahlung. Unabhängig davon steht für Rafael bereits fest, dass er sich unbedingt eine eigene Familie wünscht. Im Promiflash-Interview spricht der Reality-Neuling jetzt über seinen Kinderwunsch. Auf die Frage, ob er sich eigenen Nachwuchs vorstellen könne, antwortet er ohne Umschweife: "Unbedingt, unbedingt. Ich liebe Kinder. Und ich fühle mich super wohl in der Rolle als 'Onkel Rafi'. Das finde ich auch total süß, weil ich teilweise auch in der 'Love Island'-Bubble schon so genannt wurde. Also jeder, der mich privat kennt, weiß, dass ich da total aufblühe."

Seine enge Verbindung zu Kindern kommt nicht von ungefähr: Rafael ist der Cousin von Bianca Heinicke (33) und zugleich ein enger Freund von Julian Claßen (33). Zu deren gemeinsamen Kindern Lio und Emily hat er als "Onkel Rafi" einen engen Bezug. Nun macht der Influencer deutlich, dass er sich auch bereit für die Rolle als Vater fühlt. Eine wichtige Voraussetzung gibt es für ihn allerdings: "Aber es muss halt die richtige Frau an meiner Seite sein. Das ist mir extrem wichtig und da achte ich schon sehr drauf." Ob er bei "Love Island VIP" tatsächlich eine Frau kennenlernt, mit der er sich eine gemeinsame Zukunft und eine eigene Familie vorstellen kann, bleibt abzuwarten.

In Sachen Liebe ließ sich der Netzstar bislang ohnehin etwas länger Zeit. Seine erste feste Beziehung führte er erst mit 28 Jahren – in diesem Alter hatte er auch zum ersten Mal Sex. Für ihn persönlich sei das genau der richtige Zeitpunkt gewesen. Nun sucht der Influencer, der auch als Rafi oder RayFox bekannt ist, nach einer neuen Partnerin. Dabei geht es ihm nicht nur um einen unverbindlichen Flirt, sondern auch um eine Frau, die zu seinen Vorstellungen von Familie und Kindern passen könnte. Die neue Staffel des Formats ist seit dem 23. September 2026 bei RTLZWEI zu sehen. Auf RTL+ sind die Folgen bereits eine Woche zuvor abrufbar.

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RTLZWEI YouTuber Rafael Neugart, "Love Island VIP"-Kandidat im Jahr 2026

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RTLZWEI Greta Barthel und Rafael Neugart in "Love Island VIP"

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Collage: Instagram, Instagram Julian Claßen und Bianca Heinicke, YouTube-Stars