Drew Barrymores Ex Will Kopelman ist erneut Papa geworden

Babyglück zum Jahresauftakt: Will Kopelman (47) und seine Frau Alexandra Michler (38) haben still und leise ihren zweiten gemeinsamen Sohn auf der Welt begrüßt. Der Schauspieler und die Designerin teilten die frohe Nachricht am Montag, 5. Januar, auf Instagram – inklusive Name und erster Familienfotos. Der kleine Hugh Radcliffe Kopelman, liebevoll "Hughie" genannt, wog bei der Geburt 3200 Gramm. Gefeiert wurde im Kreis der Patchwork-Familie in New York und online mit lieben Worten. Mit dabei auf den Bildern: Brüderchen John sowie Wills Töchter Olive und Frankie aus der Ehe mit Drew Barrymore (50).

Alexandra schrieb zu einer Bilderreihe: "Angekommen! Hugh ('Hughie') Radcliffe Kopelman, 3200 Gramm, Mama und Baby geht es gut, frohes neues Jahr an alle." Will postete fast zeitgleich: "Hugh Radcliffe Kopelman, 'Hughie', 3200 Gramm, so dankbar für unseren kleinen Segen. Wünsche euch allen Gesundheit und Glück für 2026." Das Paar hatte seine zweite Schwangerschaft zuvor nicht öffentlich gemacht, deutete aber im Herbst eine Auszeit zu zweit an: Will teilte im Oktober ein Video von einer Babymoon-Reise nach Italien. Für Alexandra und Will ist Hugh nach Sohn John, der 2023 geboren wurde, das zweite gemeinsame Kind. Will ist außerdem Vater der beiden Mädchen Olive und Frankie, die er mit seiner Ex-Frau Drew Barrymore großzieht.

Kennengelernt hatte sich das heutige Ehepaar in New Yorks Modeszene, 2021 folgte die Hochzeit in Massachusetts. Alexandra arbeitet als Direktorin für Fashion Development bei Vogue und zeigt auf Instagram gern Schnappschüsse aus ihrem Familienalltag – vom Spaziergang mit dem Hund bis zum Babybauch-Foto, das sie 2023 mit den Worten "Das Jahr der Jungs" kommentierte. Drew, die mit Will 2016 nach vier Ehejahren die Trennung bekanntgab, pflegt ein harmonisches Verhältnis zur Patchwork-Familie und verbrachte bereits gemeinsame Anlässe mit allen Kindern und "Allie", wie Alexandra im Freundeskreis genannt wird. Für die Familie stehen gemeinsame Rituale hoch im Kurs – jetzt um ein neues Winterschätzchen reicher.

Anzeige Anzeige

Getty Images Allie und Will Kopelman im Mai 2022 in New York City

Anzeige Anzeige

Instagram / alliemichlerkopelman Alexandra Michler mit ihren beiden Söhnen

Anzeige Anzeige

Instagram / alliemichlerkopelman Die beiden Söhne von Will und Alexandra Michler Kopelman