Günther Jauch nimmt WWM-Fragenredaktion aufs Korn

Bei Wer wird Millionär? bringt eine Frage über Doulas nicht nur Kandidat Justin Martin ins Schwitzen. Für 4.000 Euro soll der 21-Jährige wissen, was sich Schwangere von einer Doula vor allem wünschen. Zur Auswahl stehen emotionale Unterstützung, proteinreiche Ernährung, mitwachsende Kleidung und eine Kaiserschnittgeburt. Noch bevor Justin antworten kann, nimmt Günther Jauch (70) die Fragenredaktion aufs Korn. "Leute, das fragt ihr erstens einen Mann. Zweitens einen 21-Jährigen. Und unterstützend tätig werden soll ein 70-Jähriger. Das kann nichts werden!", scherzt der Moderator bei RTL.

Justin kann darüber nur lachen. "Das habe ich auch gerade gedacht", entgegnet er und gesteht, noch nie von einer Doula gehört zu haben. Auch Jauch ist keine große Hilfe: "Ich habe vier Tendenzen im Moment." Bei dem Begriff habe er zunächst sogar an ein Musikinstrument gedacht. Also setzt Justin auf das Publikum – und hofft ausdrücklich auf die Frauen im Studio. Der Plan geht auf: 87 Prozent entscheiden sich für "emotionale Unterstützung" und liegen damit richtig. Eine Zuschauerin, die bereits drei Freundinnen als Doula begleitet hat, erklärt anschließend, dass eine Doula Schwangeren und Familien während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett emotional zur Seite steht, dabei aber keine medizinischen Aufgaben übernimmt.

Schon bald spielt das Alter der Kandidaten bei "Wer wird Millionär?" sogar ganz offiziell eine besondere Rolle. Ab dem 5. Oktober steht die "3-Millionen-Euro-Woche" an, bei der in drei Vorrunden unterschiedliche Generationen antreten. Zum Auftakt rätseln Kandidatinnen und Kandidaten, die gerade erst volljährig geworden sind. Am zweiten Abend ist die Ü30-Generation an der Reihe, am dritten Abend stellen sich acht Seniorinnen und Senioren den Fragen. Wer sich durchsetzt, zieht in das Finale am 8. Oktober ein. Dort geht es um bis zu drei Millionen Euro.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, Moderator

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?", 2026