Harry & Meghan: Freundin zeigt private Einblicke in UK-Leben

Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) gewähren wenige Wochen nach ihrer Rückkehr nach Großbritannien einen seltenen Einblick in ihr Familienleben. Zu verdanken ist das Meghans enger Freundin Kelly McKee Zajfen, die das Paar mit Archie (7) und Lilibet (5) in England besuchte und anschließend private Schnappschüsse auf Instagram teilte. Statt royaler Auftritte zeigen die Aufnahmen ganz alltägliche Momente aus dem Leben der Sussexes. Auf einem Foto sitzt Harry auf dem Boden und spielt mit Kellys kleinem Sohn Jack, während Meghan auf weiteren Bildern gemeinsam mit ihrer Freundin Zeit im Garten verbringt. Auch Töchterchen Lilibet ist auf einem der Schnappschüsse zu sehen. Die entspannten Aufnahmen zeigen das Paar von einer deutlich privateren Seite, als man es von seinen öffentlichen Auftritten gewohnt ist.

Während ihres Besuchs ließen es sich Meghan und Kelly auch abseits des Familienalltags gut gehen. Im Garten spielten die beiden Freundinnen eine Runde Mahjong, später ging es für einen gemeinsamen Ausflug in den Pub. Im The Three Horseshoes nahe Burford in Oxfordshire ließen sie sich den britischen Klassiker Fish and Chips schmecken. Kelly schwärmte anschließend auf Instagram von der gemeinsamen Zeit und davon, Meghans neues Lebenskapitel aus nächster Nähe mitzuerleben. Dabei richtete sie sich auch an die Menschen in Großbritannien und bedankte sich für den herzlichen Empfang ihrer Freundin. Meghan selbst habe die Menschen dort ebenfalls vermisst, ließ Kelly ihre Follower wissen.

Am 26. August 2026 waren Harry und Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet für einen längeren Aufenthalt nach Großbritannien zurückgekehrt. Rund sechs Jahre zuvor hatte sich das Paar von seinen Aufgaben als arbeitende Royals verabschiedet und war nach Kalifornien gezogen. Nun soll die Familie ihren neuen Lebensmittelpunkt in den Cotswolds außerhalb Londons gefunden haben. Archie und Lilibet besuchen inzwischen eine Schule in Großbritannien. Harry möchte seinen Kindern Berichten zufolge das Land näherbringen, in dem er selbst aufgewachsen ist. Meghan soll es zugleich wichtig sein, dass die beiden sowohl ihre britischen als auch ihre amerikanischen Wurzeln kennenlernen. Ihr Haus im kalifornischen Montecito behalten die Sussexes weiterhin. Eine Rückkehr zu ihren früheren royalen Aufgaben ist dagegen nicht geplant.

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Getty Images Das Paar besucht einen Scar Tree Walk in Melbourne während seines viertägigen Australienbesuchs

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Instagram / _heartmom_ Herzogin Meghan und Kelly McKee Zajfen und ihr Mann

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Instagram / meghan Prinzessin Lilibet und Prinz Archie

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