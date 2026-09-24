Hudson Williams' Freundin macht "Heated Rivalry"-Fans Ansage

Katelyn Larson hat genug: Die Freundin von Heated Rivalry-Star Hudson Williams (25) wandte sich auf Instagram mit einer deutlichen Bitte an die Fans der Serie. Offenbar hatten zahlreiche Anhänger Termine in dem Tattoostudio in Vancouver gebucht, in dem Katelyn arbeitet – allerdings nicht unbedingt wegen der Tattoos, sondern wegen ihrer Verbindung zu Hudson. Einige sollen vor Ort sogar ihre Kollegen mit privaten Fragen über das Paar gelöchert haben. Die Tätowiererin möchte dem nun ein Ende setzen.

"Hier ziehe ich jedoch eine sehr klare Grenze: Einen Termin bei mir oder jemand anderem ausschließlich wegen der Verbindung zu der Serie zu buchen, überschreitet eine gewaltige Grenze", stellte Katelyn in ihrer Instagram-Story klar. Besonders unangenehm sei es, wenn Kunden anschließend ihre Kollegen nach ihr oder Hudson ausfragen. Echte Tattoo-Interessierte sollen sich von ihrer Ansage allerdings nicht abgeschreckt fühlen. Wer die Arbeit der Künstler wirklich möge und sich tätowieren lassen wolle, sei weiterhin herzlich willkommen. Ihre Botschaft beendete Katelyn mit "Frieden und Liebe" – und der deutlichen Bitte: "Bitte hört damit auf."

Katelyn und Hudson sind bereits seit der Zeit vor "Heated Rivalry" ein Paar. Erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich zeigten sie sich im März bei der Vanity-Fair-Oscarparty. Dass seine Freundin das Rampenlicht lieber meidet, hatte Hudson damals gegenüber ETalk Canada erklärt: "Sie versucht nicht, sich zu zeigen oder wahrgenommen zu werden." Der Erfolg der queeren Hockeyserie rückte jedoch auch das Privatleben von Hudson und seinem Co-Star Connor Storrie (26) stärker in den Fokus. Schon im Mai hatten Hudson und Connor wegen übergriffiger Fans die Instagram-Notbremse gezogen. Nun bekommt auch Katelyn diese Aufmerksamkeit zu spüren.

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Imago Hudson Williams und seine Freundin Katelyn Larson bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

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Getty Images Hudson Williams bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Imago Connor Storrie und Hudson Williams bei der Vanity Fair Oscar Party 2026