Hayley Williams nimmt emotional Abschied von Exmann Chad

Paramore-Frontfrau Hayley Williams (37) hat mit bewegenden Worten Abschied von ihrem verstorbenen Ex-Mann Chad Gilbert (45) genommen. Der Mitgründer der Band New Found Glory war am 20. September im Alter von 45 Jahren friedlich im Schlaf gestorben. Drei Tage später erklärte die Sängerin in ihrer Instagram-Story, sie habe zunächst nicht gewusst, "was ich sagen soll oder ob es angemessen ist". Schließlich entschied sich Hayley jedoch bewusst dafür, ihre Erinnerungen mit der Öffentlichkeit zu teilen. "Aber jetzt bin ich mir sicher, dass ich es möchte, denn das Leben besteht aus den Wegen, die sich kreuzen, und die Gründe, aus denen sie sich kreuzen, sind unendlich", schrieb sie. Ihre Nachricht bewies, dass viele Erfahrungen aus dieser Beziehung für sie weiterhin von Bedeutung sind.

Die Sängerin hob den Einfluss hervor, den Chad auf sie und die Musikwelt ausgeübt habe. "Chad ist wahrlich eine Legende der Szene, und meine Zeit an seiner Seite hat mich viel gelehrt", schilderte sie. Durch ihn habe sie Menschen kennengelernt, die sie noch immer auf bedeutsame Weise beeinflussten. Außerdem habe Chad ihr Musik und Kultur nähergebracht, die ihr Leben nachhaltig bereicherten. Auch seinen Einsatz für die Szene hob die Künstlerin hervor: "Sein Einfluss und seine Haltung brachten das Genre voran. Seine Leidenschaft dafür, die Gemeinschaft zu fördern, war inspirierend und bleibt mir in Erinnerung." Zum Abschluss richtete sie ihre Liebe und ihr Mitgefühl an Chads Angehörige, an seine Bandfamilie bei New Found Glory sowie an sein Umfeld.

Hayley und Chad waren fast zehn Jahre lang ein Paar. Die beiden Musiker heirateten 2016, gaben jedoch bereits 2017 ihre Trennung bekannt. Chad fand danach privat erneut sein Glück: 2020 heiratete er Lisa Cimorelli (33), ein Jahr später kam die gemeinsame Tochter Lily zur Welt. Schon 2021 erhielt der Gitarrist seine Krebsdiagnose. Als er am 20. September starb, befanden sich Angehörige und seine engsten Freunde bei ihm. Seinem Wunsch entsprechend blieben auch seine Ehefrau und seine Mutter Jackie bis zum Schluss an seiner Seite. In ihrem Abschied betonten seine Angehörigen, dass seine wichtigste und liebste Errungenschaft nicht seine Karriere gewesen sei. Am meisten habe es ihm bedeutet, Ehemann und Vater zu sein. Damit hätten sich für ihn seine größten Träume erfüllt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hayley Williams, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Chad Gilbert im September 2011

Anzeige Anzeige

Getty Images Chad Gilbert und Hayley Williams