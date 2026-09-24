Katie Price fürchtet um ihre unheilbar kranke Mutter Amy

Katie Price (48) bangt um das Leben ihrer Mutter Amy Price. Sie leidet seit 2017 an idiopathischer Lungenfibrose und muss derzeit offenbar immer wieder im Krankenhaus versorgt werden. In der aktuellen Folge ihres gemeinsamen Podcasts mit ihrer Schwester Sophie Price schildert Katie, dass die Familie deshalb nur noch von Tag zu Tag planen könne, wie der Mirror berichtet. "Im Moment gehen wir bei Mum Tag für Tag vor. Wir versuchen alle, alles unter einen Hut zu bekommen, und was wir tun, hängt davon ab, wie es meiner Mum an dem jeweiligen Tag geht", erklärt der Realitystar. Sollte es Amy schlechter gehen, stehe sie für alle an erster Stelle. Die belastende Situation zehrt zugleich an Katies Kräften. Sie machte deutlich, wie sehr sie die Situation mitnimmt: Zwischen Klinikbesuchen, ihrer Arbeit und der Betreuung ihres ältesten Sohnes Harvey Price (24) sei sie am Ende ihrer Kräfte.

Sophie berichtete in derselben Folge, dass sie am Tag der Aufnahme selbst mit Amy im Krankenhaus gewesen sei – Katie wiederum habe dort den kompletten Vortag verbracht. Zwar kümmere sich die gesamte Familie intensiv um die Erkrankte, doch Sophie könne momentan häufiger bei ihrer Mutter sein. Katie betreut derweil Harvey, der mit dem Prader-Willi-Syndrom, Autismus und septooptischer Dysplasie lebt. Unterstützung bekomme sie regulär nur montags und freitags, was Klinikbesuche und Termine kaum planbar mache. Deshalb habe sie sich an Harveys Sozialarbeiter gewandt: "Bis Harvey in eine Wohneinrichtung kommt, habe ich zu seinem Sozialarbeiter gesagt: 'Ich brauche zu Hause Hilfe, weil ich nicht alles schaffen kann: Mum besuchen, versuchen zu arbeiten und all das'", erzählt sie. Auch nachts komme Katie kaum zur Ruhe, da ihr Sohn nicht richtig schlafe und immer wieder aufwache. "Ich bin völlig fertig", gesteht sie. Sophie findet für die Lage ihrer Schwester kaum Worte – ihren Satz darüber, dass Katie womöglich ihre wichtigste Stütze verlieren könnte, bringt sie im Podcast nicht zu Ende.

Bei Amy war die unheilbare Lungenerkrankung 2017 festgestellt worden. Damals sollen Ärzte ihr eine Lebenserwartung von weniger als fünf Jahren prognostiziert haben. Etwas mehr als eine Woche vor den neuen Podcastaussagen hatte Katie ihre Angst bereits auf Instagram öffentlich gemacht. "Mum, bitte verlass mich nicht. Bitte finde die Kraft, noch länger bei mir auf dieser Erde zu bleiben", schrieb sie in einer emotionalen Botschaft. Zugleich betonte die Unternehmerin, ihre Mutter sei ihr "absolutes Ein und Alles" und eine Kämpferin. "Ich kann dich nicht verlieren, nicht jetzt, niemals. Ich habe niemanden jemals so sehr geliebt wie dich, du bist meine ganze Welt", erklärte Katie weiter. Erst vor wenigen Wochen hatten sich Amy, Sophie und Katies Tochter Princess ihrerseits um Katie gesorgt: Grund war ihr starker Gewichtsverlust, den die Britin mit Stress erklärte.

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Instagram / katieprice Katie Price mit Ring am Finger

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Instagram / katieprice Amy Price, Mutter von Katie Price

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Instagram / katieprice Harvey und Katie Price im Urlaub im Oktober 2024