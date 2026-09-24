Halloween-Version: Dann startet "#CoupleChallenge"-Staffel

Schaurig-schön und Gänsehaut statt Sonnenschein: Die #CoupleChallenge bekommt zum ersten Mal eine gruselige Sonderausgabe. Unter dem Titel "#CoupleChallenge - Halloween Edition" ziehen sechs Couples in ein düsteres Camp in Sachsen, um dort gegeneinander anzutreten, berichtet RTLZWEI. Dabei sind nicht nur Liebespaare am Start – auch beste Freunde dürfen als Zweierteam um den Sieg kämpfen. Los geht der Grusel am 9. Oktober bei RTL+, danach erscheinen wöchentlich zwei neue Folgen. Auf die Teilnehmer warten Halloween-Challenges, gruselige Aktionen, unerwartete Schreckmomente und absurde Flüche. Wer sich der Herausforderung stellt, ist bislang allerdings noch ein Geheimnis, allerdings teasert RTLZWEI auf seinem Instagram-Account mit einem Reel die Teilnehmenden bereits an. Fest steht immerhin, worum gekämpft wird: Am Ende winkt ein Preisgeld von bis zu 66.600 Euro – eine Summe, die perfekt zum schaurigen Konzept der neuen Ausgabe passt.

Ganz so einfach dürften es die Couples mit dem Gewinn aber nicht haben. Denn jede Aufgabe wirkt sich unmittelbar auf die mögliche Siegprämie aus: Patzer und nicht erfüllte Challenges lassen das Preisgeld schrumpfen. Dazu kommen regelmäßige Nominierungsrunden, in denen die Teams zwei Couples bestimmen. Diese müssen in einer Exit-Challenge um ihren Verbleib antreten – das unterlegene Paar packt die Koffer und verlässt die Show. Schon der Einzug dürfte für ordentlich Herzklopfen sorgen: Die Kandidaten betreten ihr neues Zuhause mitten im Wald – und das bei Nacht. Zur Begrüßung gibt es obendrein ein Ritual, das absurde Flüche über das Camp bringt. Mit deren Folgen müssen sich die Teilnehmer dann im Verlauf der Staffel herumschlagen. Nach der Veröffentlichung bei RTL+ soll das Format später auch bei RTLZWEI im Fernsehen laufen.

Bei "#CoupleChallenge - Halloween Edition" handelt es sich um ein Spin-off von "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt". Das bekannte Beziehungs- und Teamkonzept wird dabei erstmals mit einem Horror-Setting verbunden. Wie im ursprünglichen Format müssen die Duos beweisen, dass sie auch unter Druck zusammenhalten und Aufgaben gemeinsam bewältigen können. Weil neben Liebespaaren auch befreundete Duos antreten dürfen, sind für das Weiterkommen, Zusammenhalt und starke Nerven innerhalb der Zweierteams gefragt. Auch Vertrauen, Teamgeist und starke Nerven spielen bei den gruseligen Herausforderungen eine wichtige Rolle. Gleichzeitig sorgen die Nominierungen dafür, dass sich die Paare immer wieder direkt mit ihrer Konkurrenz auseinandersetzen müssen. Wer sich also beim ersten Knarzen im Gebälk hinter dem Partner versteckt, dürfte es in diesem Camp schwer haben.

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RTLZWEI "#CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt"-Logo

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RTLZWEI Aleks Petrovic und sein Bruder Marko bei der Nominierung, "#CoupleChallenge" 2026

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RTLZWEI Sophie Welack und Hendrik Sünder, "#CoupleChallenge" 2026

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